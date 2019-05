Ong | la Mare Jonio entra in acque italiane con 30 migranti Clamorosa sfida a Salvini

Migranti - l'Ong ignora lo stop di Salvini. Blitz dei militari sulla Mare Jonio : Claudio Cartaldo La nave di Mediterranea con a bordo 30 immigrati "forza" il blocco dei porti chiusi. È al largo di Lampedusa Altri Migranti e ancora scontri. Le Ong continuano a far pressione sull'Italia e a combattere la linea dei porti chiusi. Ieri la Mare Jonio ha recuperato 30 Migranti al largo della Libia da un gommone in avaria e li ha subito portati verso l'Italia. La nave umanitaria questa mattina ha fatto il suo ingresso in ...

Migranti - Mediterraneo "dei bambini" : 3.800 in Europa via mare in tre mesi (e tornano le Ong) : "Persistono rilevanti gap nel sistema di protezione e inclusione sociale dei giovani Migranti e rifugiati in Italia" avverte...

G8 di Genova - risarcito dal ministero dell’Interno devolve i soldi all’Ong Mediterranea e alla nave mare Jonio : risarcito dal ministero dell’Interno per i fatti del G8 di Genova investirà la cifra per finanziare il progetto Mediterranea Saving Humans che opera soccorrendo i migranti nel mar Mediterraneo con la nave mare Jonio. Questa la storia, raccontata da Repubblica, di Massimo Costantini, 62enne direttore scientifico dell’Istituto Tumori di Reggio Emilia, che durante la notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 era all’interno delle scuole ...

La Mare Ionio salpa da Marsala e riprende ad operare in zona Sar - mentre la Ong Mediterranea denuncia Salvini : ... «La nave dei centri sociali vuole denunciarmi, altra medaglia!» Autore Roberto Castrogiovanni Categoria Cronaca

Mare Jonio - nave riprende i soccorsi in mare : “Denunciamo Salvini per la direttiva anti-Ong” : A bordo della 'mare Jonio c'è anche un sacerdote, don Mattia Ferrari: "Sono qui per vivere il Vangelo di Gesù accanto a questi ragazzi affamati di giustizia e operatori di pace. Sono qui per portare la vicinanza della Chiesa di Gesù a questi ragazzi che rischiano la loro stessa vita per salvare quella del prossimo".Continua a leggere

Mare Jonio - schiaffo alla Ong : diffidata dalla Guardia costiera : Dopo un'avaria ad un generatore lo scorso venerdì la ong Mare Jonio è stata ispezionata nel porto di Marsala dai militari della Guardia costiera specializzati in sicurezza della navigazione. I militari, quindi, hanno eseguito una verifica tecnica sulle condizioni della nave in termini di sicurezza della navigazione e per la riconvalida della certificazione statutaria. Ma il via libera non è arrivato: il comandante è stato diffidato ...

La Ong Mare Jonio in porto a Marsala - blitz della Guardia Costiera : le gravi accuse contro i militari : Riparte lo scontro tra la Guardia Costiera e la Ong Mediterranea: l'imbarcazione nella giornata di venerdì ha fatto ingresso al porto di Marsala in seguito a un'avaria. In quel contesto è scattata un'ispezione della Guardia Costiera: i militari hanno effettuato rilievi per accertare le condizioni de

Libia - direttiva di Salvini contro Ong : “Rischio terrorismo islamico - Mare Jonio rispetti norme” : Secondo il premier Conte il caos libico potrebbe determinare un arrivo massiccio di foreign fighters sul nostro territorio. Salvini in una nuova direttiva invita le autorità a vigilare affinché "il comandante e la proprietà della Nave 'Mare Jonio' si attengano alle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di coordinamento delle attività di soccorso in Mare"Continua a leggere

Migranti - ecco la direttiva di Salvini per fermare pure l'Ong italiana : Arriva la direttiva di Salvini per regolamentare le Ong. Il testo, annunciato nei giorni scorsi da Matteo Salvini, è stato firmato dal ministro dell'Interno. Come ilGiornale.it è in grado di anticipare, il ministero dispone alle autorità di "vigilare affinché il comandante e la proprietà della Nave 'Mare Jonio'" segua tutte le regole.In particolare, il Viminale intima alla Ong italiana di attenersi "alle vigenti normative nazionali ed ...

Migranti - le Ong : “Guardia costiera libica non risponde al telefono”. La prova del Fatto.it : risposta solo dopo 5ª chiamata. Un’eternità in caso di emergenza in mare : Il 2 e il 3 aprile la Guardia costiera libica ha intimato alle ong di non entrare nelle acque territoriali, ma questo è solo l’ultimo capitolo di uno scontro che va avanti da mesi. “Per noi le ong non esistono dal punto di vista legale – ha spiegato a ilFattoQuotidiano.it il portavoce Ayoub Qasem – non sono interlocutori attendibili perché ostacolano le nostre operazioni di soccorso e quando chiediamo loro di allontanarsi dai ...

Migranti - il senatore De Falco salirà a bordo della nave dell’Ong Mediterranea : “Continuano partenze e morti in mare” : Il senatore Gregorio De Falco, ex M5s ora al Gruppo Misto, è pronto a partire a bordo della nave Jonio con l’ong Mediterranea per le acque al largo della Libia. De Falco, ufficiale della Capitaneria di Porto protagonista delle operazioni di salvataggio durante il naufragio della Costa Concordia, sarà impegnato in eventuali operazioni di soccorso di Migranti in mare. Oggi incontrerà l’armatore della nave Ionio, Alessandro Metz, e gli altri ...