On Air | Europa League | finale Arsenal-Chelsea Vettel «La Ferrari è forte!»

On Air : Europa League - finale incerta. Milan - Caldara crack : ROMA - Grande equilibrio nelle semifinali di andata di Europa League . Il Chelsea di Maurizio Sarri domina per larghi tratti la gara ma a Francoforte contro l'Eintracht non va oltre l' 1-1 , risultato ...

Calcio a 5 - Champions League 2019 : lo Sporting Lisbona è campione d’Europa - sconfitto il KAirat Almaty : Missione compiuta per lo Sporting Lisbona. La compagine portoghese di Calcio a 5, al quarto tentativo, conquista finalmente il titolo di campione d’Europa. Dopo aver perso gli atti conclusivi nel 2011, 2017 e 2018, i portoghesi si sono presi la loro rivincita sconfiggendo una delle compagini favorite, ovvero i kazaki Kairat Almaty, fregiandosi del successo in questa UEFA Futsal Champions League. Nel confronto andato in scena all’Almaty ...

Il Torino sogna l’Europa - CAiro al Filadelfia. Verso il tutto esaurito contro il Milan : Il Torino sogna l’Europa. C’era anche il presidente Urbano Cairo ad assistere all’allenamento del Torino, che domenica sera ospita il Milan in una partita per l’Europa. Il patron granata ha seguito al Filadelfia le esercitazioni tecnico-tattiche di Belotti e compagni. Domani la rifinitura per i calciatori convocati, tra cui dovrebbe rivedersi Iago Falque. Da due giorni lo spagnolo lavora in parte col gruppo: contro ...

Torino - bilancio in rosso per 12 - 3 milioni : CAiro ha investito per andare in Europa : Dopo cinque anni consecutivi di attivo, il Torino ha chiuso in rosso per 12,3 milioni l'ultimo bilancio licenziato al 31 dicembre 2018, sulla base dell'anno solare. Guarda caso di poco inferiore alla ...

Torino - CAiro : 'Contatti Petrachi-Roma? Concorrenti per l'Europa - non sarebbe bello' : Gianluca Petrachi è il direttore sportivo del Torino ormai da 10 anni, tra gli artefici della crescita della società granata che ora è in lotta per la Champions League. Si fanno sempre più insistenti, ...

Air Europa più Centro America : nuove destinazioni in codesharing con Copa Airlines : Air Europa rafforza la propria presenza in America Centrale inaugurando il 3 giugno 2019 una nuova rotta da Madrid a Panama City , mettendo allo stesso tempo a disposizione dei passeggeri la ...

Torino - CAiro : 'Europa - crediamoci. Nulla è impossibile se si vuole' : 'Mancano ancora sette partite, quindi manca tanto, ma siamo messi benissimo perché siamo a due punti dall'Europa League e a tre punti dalla Champions. Dobbiamo crederci, io credo fortemente che Nulla ...

Ricerca sempre più aperta e condivisa in Europa con il progetto OpenaAirE-Advance : I frutti della Ricerca sono un patrimonio inestimabile per una nazione, ancor di più un’unione come quella Europea. A tal fine la Commissione Europea ha avviato da anni la piattaforma OpenAIRE, per favorire l’accesso aperto al materiale prodotto dalla Ricerca (articoli, pubblicazioni, conferenze, relazioni tecniche, dati sperimentali, eccetera), in modo da capitalizzare il lavoro dei Ricercatori europei, e collegare l’Europa ...

On Air : Europa - sorteggi agrodolci. Hamilton domina le libere a Melbourne : ROMA - " L'Ajax ha fatto scuola, è l'esempio principe che in un mercato senza tante risorse economiche si possono avere squadre di alto livello internazionale". Andrea Agnelli , presidente della Juve ,...