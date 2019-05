Oggi l’Overshoot Day per l’Europa | abbiamo esaurito il “budget di natura” annuale

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Secondo il nuovo Rapporto del WWF e Global Footprint Network,10 maggio 2019 èDay per: la data entro la quale, considerato il nostro stile di vita, i cittadini e le cittadine europee possono considerare di averil budget di natura a loro disposizione. Bisogna ricordare, spiega il WWF, che nonostante la popolazione europea rappresenti solo il 7% di quella globale, l’Unione Europea usa il 20% della biocapacità (la capacità degli ecosistemi di rinnovarsi) del pianeta. La nostra società è fondata su quanto viene fornito dalla natura: cibo, fibre, legname, capacità di assorbimento del carbonio e terreni dove poter costruire infrastrutture. Tuttavia, se tutte le persone in tutto il mondo condividessero lo stesso stile di vita di cui godiamo nell’Unione Europea, avremmo già sfruttato tutta la capacità che gli ecosistemi hanno di rinnovarsi durante ...

