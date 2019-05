Nuovi dazi Usa in Cina Conte | La guerra commerciale pesa anche sull' Italia

Usa - scattati i Nuovi dazi contro la Cina : Proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Cina sulla questione dei dazi che finora, però, non hanno prodotto accordi. Pertanto, dalla mezzanotte americana, le sei di questa mattina in Italia, sono ...

Sono scattati i Nuovi dazi sui prodotti cinesi imposti dagli Stati Uniti : Quando negli Stati Uniti era mezzanotte e un minuto Sono scattati i nuovi dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump su 200 miliardi di dollari di beni cinesi , che Sono passati dal 10 per cento al 25 per cento. L’aumento è arrivato

Trump minaccia ancora Nuovi dazi contro le merci cinesi - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minaccia to di imporre ulteriori dazi sulle merci cinesi per un valore complessivo di 325 miliardi $. "Ora aumentiamo i dazi fino al 25%, su 250 miliardi ...

Allarme Moody's : ' Nuovi dazi su prodotti cinesi manderanno gli Usa in recessione' : Ne è convinto Steve Cochrane, capo economista di Moody's Analytics a Singapore: 'Se la minaccia di Trump diventa realtà, sarà un punto di svolta per l'economia mondiale. Questo è lo scenario peggiore ...

I Nuovi dazi spaventano i mercati e in Italia sale lo spread : Un segnale eloquente delle divisioni in seno all'Eurozona che, per paradosso, rafforzano Draghi che ieri non si è mostrato affatto rinunciatario, ha difeso la politica monetaria ed ha annunciato un ...