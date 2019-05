Nuovi dazi USA impatto -0 | 3% su Pil Cina

Usa - scattati i Nuovi dazi contro la Cina : Proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Cina sulla questione dei dazi che finora, però, non hanno prodotto accordi. Pertanto, dalla mezzanotte americana, le sei di questa mattina in Italia, sono ...

Trump minaccia ancora Nuovi dazi contro le merci cinesi - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre ulteriori dazi sulle merci cinesi per un valore complessivo di 325 miliardi $. "Ora aumentiamo i dazi fino al 25%, su 250 miliardi ...

Allarme Moody's : 'Nuovi dazi su prodotti cinesi manderanno gli Usa in recessione' : Ne è convinto Steve Cochrane, capo economista di Moody's Analytics a Singapore: 'Se la minaccia di Trump diventa realtà, sarà un punto di svolta per l'economia mondiale. Questo è lo scenario peggiore ...

Nuovi dazi alla Cina - l'annuncio di Trump scuote le Borse : Nonostante la minaccia del presidente americano (aumentare i dazi dal 10% al 25%), una delegazione cinese partirà per gli Usa per continuare i negoziati