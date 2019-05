Nuoto di fondo | Coppa del Mondo Seychelles 2019 | Rachele Bruni ed Arianna Bridi pronte a

Nuoto di fondo - Morini : “Da valutare l’evoluzione dell’infortunio di Paltrinieri”. E’ corsa contro il tempo per i Mondiali : obbligatorio farli per non perdere Tokyo 2020 : Si era detto dalla Florida con furore e, forse, si era stati un po’ precipitosi. Il bis vincente nella 5 km, dopo la 10 km, nelle acque libere a Miami (sede dei Campionati USA), ha avuto delle conseguenze nel fisico di Gregorio Paltrinieri. Al tocco della piastra, infatti, il campione olimpico dei 1500 stile libero si è procurato un infortunio al gomito destro, ovvero una distorsione da iperestensione, stando a quello che riporta la FIN, ...

Nuoto di fondo : Gregorio Paltrinieri concede il bis e vince anche la 5 km dei Campionati USA. Tripletta italiana con Acerenza e Sanzullo : Gregorio Paltrinieri in versione Cristoforo Colombo. L’azzurro ci ha preso gusto e, dopo aver dominato la scena nella 10 km nei Campionati USA in Florida, ha concesso il bis anche nella 5 km odierna, che si è disputata sempre nelle acque di Miami, dimostrando di aver acquisito sempre più dimestichezza in questa tipologia di gara. A Key Biscayne Greg ha posto il proprio sigillo in una competizione che ha assunto i crismi di un campionato ...

Nuoto di fondo : Gregorio Paltrinieri vince in solitaria la 10 km dei campionati USA delle acque libere. Battuto Wilimovsky : Ormai lo conosciamo: Gregorio Paltrinieri ama le sfide e, dopo i successi in piscina nei 1500 stile libero, il suo grande sogno è anche quello di essere una figura dominante nelle acque libere. Per questo, per fare ulteriore esperienza, Greg ha scelto di partecipare ai campionati nazionali statunitensi di Nuoto di fondo, in programma a partire da quest’oggi nella riserva naturale di Key Biscayne a Miami. L’azzurro si è esibito ...

Nuoto - Campionati italiani Riccione 2019 : i tre moschettieri del mezzofondo che il mondo ci invidia : “Tutti per uno, uno per tutti“: era il motto più famoso del mondo, sinonimo di amicizia, rispetto del dovere e coraggio. In questo caso però non ci sono spade da imbracciare e principesse da salvare ma “semplicemente” braccia e gambe da agitare in acqua nel modo più veloce e coordinato possibile. Oggi la vasca di Riccione, sede dei Campionati italiani di Nuoto, ha incoronato i tre moschettieri degli 800 stile libero ...