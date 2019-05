Nuoto | Champions Swim Series | Budapest Pellegrini | Codia | Panziera e Scozzoli alla Duna

Nuoto - Champions Swim Series in LIVE STREAMING su OA Sport l’11 e 12 maggio con Pellegrini - Scozzoli - Panziera e Codia : Le Fina Champions Swim Series sbarcano in Europa e raggiungono Budapest, ormai meta abituale per i grandi eventi del Nuoto europeo (la Duna Arena, dopo i Mondiali 2017, ospiterà gli Europei 2020 fra un anno esatto) . Sabato 11 e domenica 12 maggio si gareggia sulle rive del Danubio e il programma promette spettacolo, campioni in scena e risultati di altissimo spessore. Entrambe le sessioni sono in programma dalle 20 alle 21.30. Sarà ancora OA ...

Nuoto. Federica Pellegrini ancora sotto 1’57” a Trieste : prosegue la marcia di avvicinamento alle Champions Swim Series! : E’ una Federica Pellegrini pronta alla sfida più attesa di questa fase di stagione, dedicata alla dura preparazione in vista dei Mondiali ma caratterizzata, tra una settimana esatta, anche dal debutto alle Champions Swim Series in scena a Budapest, quella vista oggi a Trieste. Nel Meeting Calligaris di Trieste la campionessa azzurra non va lontana dal tempo fatto segnare un mese fa a Riccione ai Campionati Italiani che le ha permesso di ...

PallaNuoto - Champions League 2019 : la Pro Recco ai quarti con l’Hannover - ufficiale il programma della Final Eight : ufficiale il programma della Final Eight della Champions League di Pallanuoto, che si disputerà ad Hannover, in Germania da giovedì 6 a sabato 8 giugno: la Pro Recco, assoluta dominatrice del Girone A sfiderà proprio i padroni di casa nella sfida dei quarti di Finale. Unica altra squadra certa del proprio piazzamento è il Ferencvaros, che attende la vincente del Girone B. Già qualificate, ma in attesa di conoscere il piazzamento Finale Brescia, ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019 : esperimento riuscito! Spettacolo - campioni e grandi tempi : il mix perfetto : Divertente, spettacolare, sostanziosa: i tre aggettivi più calzanti per definire la prima tappa delle FINA Champions Swim Series sono questi. Soprattutto nella seconda giornata sono arrivati anche i grandi tempi a legittimare le scelte della Federazione Internazionale che vanno in effetti un po’ riviste ma si può dire che siamo sulla strada giusta. Belle le gare a quattro atleti, buono il ritmo ma atleti come la Hosszu o Andrew hanno fatto ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019 Guangzhou : Scozzoli vince nei 100 rana - Sun Yang impressionante nei 400 sl e Detti 2° : Va in archivio la prima tappa della FINA Champions Swim Series, circuito itinerante di gare di Nuoto che la Federazione Internazionale ha voluto lanciare nel periodo primaverile. Ebbene, in questo day-2 i colori azzurri erano rappresentanti da Fabio Scozzoli e da Gabriele Detti. Il romagnolo, dopo una non positiva prova nei 50 rana, si è preso la rivincita nuotando un ottimo crono nella distanza doppia: 59″74 per lui a precedere il ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019 Guangzhou : Sun Yang vince la sfida con Detti nei 400 sl. Miglior crono al mondo del 2019 del cinese : Era una delle sfide più attese di questo secondo ed ultimo giorno di gare in Cina, a Guangzhou, sede della prima tappa delle Fina Champions Swim Series 2019. Il confronto tra il nostro Gabriele Detti e il cinese Sun Yang nei 400 stile libero era un buon test per il livornese che doveva vedersela con il campione del mondo in carica, nonché con l’australiano Jack McLoughlin e con l’avversario principale di Gregorio Paltrinieri negli ...

LIVE Nuoto - Champions Swim Series Guangzhou in DIRETTA streaming : 28 aprile - Gabriele Detti vuole vincere! Torna in acqua Fabio Scozzoli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA streaming della seconda giornata della tappa di apertura delle FINA Champions Swim Series di Nuoto di scena a Guanzhou in Cina. Per assistere alle gare basta cliccare sul video qui sotto: OA Sport, trasmetterà ogni minuto dei sei eventi in DIRETTA, gratuitamente e le gare potranno essere seguite anche con differite e con la formula on demand sul sito di Irc Sport Tv. Il commento tecnico è affidato alla quattro ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019 Guangzhou. Cina “pigliatutto” nella prima giornata - Gomes Junior un fulmine nei 50 rana - quarto Scozzoli : Partenza all’insegna della Cina ma con forti tinte verde-oro per le Champions Swim Series, la nuova manifestazione itinerante voluta dalla FINA, che oggi ha vissuto la prima delle due giornate di gare in programma a Guangzhou in Cina. Spettacolo, divertimento e buoni risultati cronometrici per il periodo dell’anno: questo il menu della Champions Swim Series, trasmessa in diretta sulla web Tv di OA Sport (Sport2you/Irc Sport ...

LIVE Nuoto - Champions Swim Series Guangzhou in DIRETTA streaming : guarda la gara in tempo reale - Scozzoli per il bersaglio grosso! : guarda LE Champions Swim Series IN DIRETTA DALLE 14.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA streaming della prima giornata della tappa di apertura delle FINA Champions Swim Series di Nuoto che va in scena a Guanzhou in Cina. Come assistere alle gare? Basta cliccare sul video qui sotto: OA Sport, trasmetterà ogni minuto dei sei eventi in DIRETTA, gratuitamente, e comunque le gare potranno essere seguite anche con differite e con la ...

LIVE Nuoto - Champions Swim Series Guangzhou in DIRETTA streaming : guarda la gara in tempo reale - Detti e Scozzoli per il bersaglio grosso! : guarda LE Champions Swim Series IN DIRETTA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA streaming della prima giornata della tappa di apertura delle FINA Champions Swim Series di Nuoto che va in scena a Guanzhou in Cina. Come assistere alle gare? Basta cliccare sul video qui sotto: OA Sport, trasmetterà ogni minuto dei sei eventi in DIRETTA, gratuitamente, e comunque le gare potranno essere seguite anche con differite e con la formula on ...

Nuoto - FINA Champions Swim Series 2019 Guangzhou. Quanti campioni in vasca domani e domenica con la diretta Tv su OA Sport : Si chiama Champions Swim Series non a caso. E’ la manifestazione itinerante che si propone di riunire e mettere uno di fronte all’altro i grandi campioni del Nuoto di oggi, tutti i personaggi che saranno sulla bocca e negli occhi degli appassionati e di chi si avvicinerà al mondo delle gare natatorie da qui a Tokyo 2020. La prima delle tre tappe del nuovo formato voluto dalla FINA va in scena a Guangzhou in Cina e vede al via molti ...

Nuoto - Champions Swim Series Guangzhou 2019 : Gabriele Detti e Fabio Scozzoli puntano alla vittoria. Che show in Diretta streaming su OA Sport : Gabriele Detti e Fabio Scozzoli lanciano il guanto di sfida in vista della prima delle tre tappe delle nuove Fina Champions Swim Series. Il nuovo evento itinerante voluto dalla FINA per la primavera nel 2019, previsto a Gwangzhou, Cina, il 27 e il 28 aprile . Un format che prevede solo finali con quattro nuotatori al via, per un totale di 28 gare individuali (14 maschili e 14 femminili). La partecipazione dei nuotatori è ad invito e comprende i ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019 Guangzhou. Sabato la diretta sulla web tv di OA Sport. Parlano gli azzurri Scozzoli e Detti : “Vogliamo divertirvi!” : Fabio Scozzoli e Gabriele Detti hanno spiccato il volo con direzione Gwangzhou, Cina, dove Sabato e domenica rappresenteranno l’Italia nella prima delle tre tappe delle FINA Champions Swim Series, il nuovo evento itinerante varato dalla FINA per la primavera 2019. Tre week end di sfide spettacolari da seguire in streaming, in diretta e gratuitamente su OA Sport che, in collaborazione con Sport2you/Irc Sport Tv, la web tv che si trova in ...