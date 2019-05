Noemi | chi è l' uomo che ha sparato alla bambina di Napoli Orrore doppio | chi lo ha

Noemi ferita - arrestato il killer che le ha sparato. In manette anche chi gli ha dato protezione : Sette giorni dopo il ferimento di Salvatore Nurcaro e della piccola Noemi, sono stati arrestati i due sicari che hanno aperto il fuoco in piazza Nazionale. Il cerchio s'è chiuso questa...

Noemi - restano gravi le condizioni - si stringe il cerchio intorno al killer. : ... in coma farmacologico e in respirazione assistita: fuori dall'ospedale Santobono si moltiplicano le preghiere e i messaggi di solidarietà ad ogni livello, dal mondo istituzionale ai tanti semplici ...

Napoli - Noemi è in coma ma c’è chi ancora copre l’uomo che ha sparato : “Non mollare, ti aspetto per continuare a crescere insieme”. E’ stata la piccola Raffaella a scrivere il cartello, incaricando la mamma di affiggerlo al cancello d’ingresso dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Qui, da venerdì pomeriggio, è ricoverata Noemi, appena 4 anni. E’ in rianimazione, intubata e in coma farmacologico. Un proiettile da guerra con incamiciatura d’acciaio le ha fratturato la scapola ...

Ecco chi ha ferito la piccola Noemi : il filmato della sparatoria di Napoli Video : Il filmato della sparatoria di venerdì scorso in piazza Nazionale nella quale è rimasta ferita una bambina

Il figlio del camorrista in marcia per Noemi : «Ai figli come me dico 'dissociatevi'. La Camorra fa schifo» : Uno è stato accoltellato da una baby gang in pieno centro a Napoli e ha rischiato di morire. L'altro avrebbe potuto far parte di quella baby gang o essere già un boss di spicco della Camorra, ma ha ...

Noemi Mattei a The Voice 2019 : chi è - vita privata e carriera : Noemi Mattei a The Voice 2019: chi è, vita privata e carriera Martedì 23 aprile ha preso il via la nuova edizione del talent show musicale The Voice, in onda su Rai Due, con un cast di giudici tutto nuovo. Si tratta della sesta edizione del programma le cui redini sono tenute ben strette da Simona Ventura: la presentatrice ha, infatti, scelto una giuria tutta sua. Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio hanno valutato ...