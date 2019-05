Noemi | arrestati i sicari di piazza Nazionale | Salvini esulta | ' Nessuna tregua ai

ilmattino

(Di venerdì 10 maggio 2019) 'Complimenti alle Forze dell'Ordine, inquirenti e Magistratura per la cattura del delinquente che ha sparato alla piccola. Sarò ancora una volta a Napoli, giovedì 16 maggio, per il Comitato per ...

antodc90 : RT @manuelparente: #Noemi, arrestati i killer: fosse per me, tortura lenta e pena di morte. Questa gente non la recuperi. - carrano_massimo : RT @MichelaRostan: Il sicario che ha sparato colpendo la piccola Noemi e il fratello che gli ha offerto protezione sono stati finalmente a… - NelloGhio : RT @MichelaRostan: Il sicario che ha sparato colpendo la piccola Noemi e il fratello che gli ha offerto protezione sono stati finalmente a… -