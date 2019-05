ilfogliettone

(Di venerdì 10 maggio 2019) Uno spazio ambiguo, nel quale offrire ospitalità ad artisti molto diversi tra loro, capaci però di dare un contributo comune alla narrazione, ovviamente labirintica, che il curatore ha immaginato e l'allestimento ha poi costruito. Ilalla 58esimad'arte di Venezia è un luogo a tutto tondo, che Milovan Farronato ha pensato partendo da un testo di Italo Calvino che teorizzava la necessità di sfruttare, per la letteratura, tutti i linguaggi possibili.Il ragionamento dello scrittore passa, nella visione di Farronato, dalla parola all'arte, e diventa un display capace di armonizzare opere diverse, come quelle di Liliana Moro, Chiara Fumai ed Enrico David, prendendo spesso una via inattesa. "Né altra né questa: la sfida al" è un titolo forte, che implica una scelta spesso rischiosa, un viaggio che potrebbe anche portare a un naufragio. Ma il punto non ...

ilfogliettone : Nel labirinto della molteplicità, il Padiglione Italia in Biennale - - TwitItalianWine : RT @GrandiGiardini: RITROVARSI nel Labirinto di rose - Dal 01/05/2019 al 02/06/2019 Castello delle Rose di Cordovado Cordovado Pordenone… - ElisabettaIori3 : RT @lillogullo: “Sono mesi, forse anni che non ricevo più mie notizie. Ho finito col perdermi di vista, con lo smarrirmi nel labirinto dell… -