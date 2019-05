Nel giorno del primo scudetto esce il trailer del docu-film su Maradona

Armando Siri - il drammatico sfogo Nel giorno della revoca : 'Perché sono sfinito' : Una volta fuori da quegli uffici, come riporta Repubblica , Siri è ' un uomo spezzato ', per quanto almeno i riflettori della polemica politica su di lui nei prossimi giorni si spegneranno ...

Armando Siri - il drammatico sfogo Nel giorno della revoca : "Perché sono sfinito" : "sono stanco, sfinito, stufo", continua a ripetere agli amici Armando Siri nel giorno più nero della sua ormai conclusa esperienza al governo, dopo che il premier Giuseppe Conte gli ha revocato le deleghe nell'ultimo Consiglio dei ministri. Nello stesso momento, Siri si era presentato alla Dia di Ro

“L’uomo del giorno” - Fulvio Collovati campione del mondo Nel 1982 : al centro di polemiche per frasi sessiste : Torna puntuale l’appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi 9 maggio è Fulvio Collovati, ex stopper della Nazionale, che compie 62 anni. In carriera ha vestito le maglie di Milan, Inter, Udinese, Roma e Genoa, collezionando 403 presenze e 10 reti in Serie A. Difensore centrale vecchio stampo, faceva dell’anticipo sull’avversario il suo punto di forza. Nel 1982 è stato ...

Royal Baby e il destino Nel giorno della nascita : Il Royal Baby ha poco più di un giorno di vita e le attenzioni dei Windsor , ma anche di gran parte della popolazione mondiale, sono per lui. Questo bambino, settimo in linea di successione, è nato in ...

Quella condizione rara che provoca Nelle donne fino a cento orgasmi al giorno : Ci sono alcune donne che, per una “eccitazione” genitale non desiderata e senza stimoli sessuali, provano molti orgasmi al giorno, anche più di 100, queste donne però si lamentano perché gli orgasmi spontanei (scatenati anche da vibrazioni, come quelle prodotte dall’auto o da un elettrodomestico) sono fastidiosi e a volte dolorosi, causano imbarazzo e problemi al lavoro e durante le attività quotidiane, non fanno dormire. Per i sessuologi, che ...

Medico in pensione ucciso dal figlio a Viareggio - la moglie muore Nel giorno del funerale : La 75enne Margherita Giannoni, già malata, nei giorni scorsi aveva dovuto apprendere della terribile tragedia che aveva segnato per sempre tutta la famiglia. La donna si è spenta per sempre proprio nel giorno del funerale del suo consorte, il 79enne pediatra in pensione Roberto Castellari ucciso dal figlio. Margherita è scomparsa è deceduta a una settimana dal dramma familiare di Viareggio in cui il marito Roberto Castellari, 79 anni, ...

Commozione Nel 70° anno dal 'giorno di pioggia' del Grande Torino : Momenti di Commozione stamani, sabato 4 maggio, in occasione della settantesima cerimonia di ricordo degli Invincibili del Toro e della Strage di Superga, quando i Senso Unico, durante la ...

Le notizie del giorno – Nuovo scandalo Nel campionato di Serie B : Le notizie del giorno – E’ una situazione delicatissima in Serie B, un Nuovo terremoto che rischia di condizionare questo finale di stagione. Nel dettaglio il Palermo è stato deferito nelle ultime ore per irregolarità gestionali, rischia anche la retrocessione ma la sentenza potrebbe anche arrivare a playoff finiti. Per questo motivo 9 club del campionato cadetto (Benevento, Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia ...

Tassa di soggiorno : Roma - Milano e Firenze Nella top 3 - : I dati sono stati resi noti da Federalberghi. Nelle prime 10 anche Venezia, Rimini, Napoli, Torino, Bologna, Riccione e Verona. Tra le regioni primo il Lazio, poi Veneto e Lombardia

Il fulmine Nel giorno in cui Di Maio attacca sulle province : 'Se la Lega le vuole cerchi altri alleati' : 'Sono uno spreco - scandisce il leader M5s - inutile ammalarsi di Amarcord per farle tornare'. Dal vicepremier un vero e proprio ultimatum all'alleato

Piacenza - muratore muore Nel giorno della Festa del lavoro : colpito da un blocco di cemento : L'uomo, 50 anni, era rimasto gravemente ferito ieri in un'azienda agricola a Cortemaggiore. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Parma è deceduto oggi

Schiacciato da un blocco di cemento Nel giorno della festa del lavoro : morto operaio : Alessandro Ziliani, 50enne di Bergamo, è rimasto coinvolto in un gravissimo infortunio a Chiavenna Landi nel pomeriggio del...

Servizio di controlli straordinari : 23 arresti e 4 denunce Nel ‘giorno dei Lavoratori’ : Roma – Nella giornata di ieri, come di consueto, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno predisposto uno straordinario Servizio di controllo, finalizzato alla prevenzione e laddove necessario, alla repressione di ogni fenomeno di illegalita’ nel centro urbano, interessato da una maggiore presenza di persone, nelle aree pubbliche e nei nodi di trasporto in coincidenza con il Concertone di piazza San Giovanni. Il bilancio dei controlli ...

Terremoto - scossa in Calabria Nel giorno della Festa del Lavoro : paura a Cosenza [MAPPE e DATI LIVE] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 ha scosso la Provincia di Cosenza nel pomeriggio del giorno della Festa del Lavoro: la scossa s’è verificata in Sila, tra Santa Sofia d’Epiro e Bisignano, a valle di Acri, ed è stata avvertita fino a Cosenza, Rende, Paola, Montalto Uffugo, Luzzi, Corigliano Calabro, Dipignano, Mendicino e Rossano. La scossa s’è verificata alle 15:52 ad appena 5.9km di profondità, ed è stata seguita da ...