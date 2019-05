Nel 2018 stabile situazione occupazionale dei manager

Pediatria - Unicef : Nel 2018 oltre 31.500 nati in ospedali “Amici dei bambini” : Nel 2018, oltre 31.500 bambini, il 7% dei nati in Italia su un totale di 449.000, sono nati negli ospedali riconosciuti dall’Unicef e dall’Oms “Amici dei bambini”. Questi neonati e le loro madri hanno quindi beneficiato dei migliori standard di assistenza in materia di parto e allattamento. “Per una mamma e il suo bambino le prime ore di vita sono le più delicate. Un neonato ha bisogno di mani che si prendano cura di lui fin dal primo respiro. ...

Auto ecologiche - settore d'oro per l'UE : ricavi da 3 miliardi di euro Nel 2018 : Dati eurostat: il surplus commerciale premia l'economia europea. Germania maggiore esportatore d'europa

Liga - ricavi record a quasi 4 - 5 miliardi Nel 2017/2018 : Fatturato Liga 2017 2018 – La Liga, l’organizzazione che in Spagna si occupa di organizzare i campionati di Primera e Segunda Divisiòn, ha rivelato i propri conti per la stagione 2017/2018. Secondo l’ultimo rapporto economico-finanziario, i club appartenenti alle due massime divisioni calcistiche spagnole hanno fatto registrare ricavi per 4.479 milioni di euro, con una […] L'articolo Liga, ricavi record a quasi 4,5 miliardi nel ...

Turismo : Ciset - 42 mld di euro la spesa dei turisti stranieri in Italia Nel 2018 (4) : (AdnKronos) - Sul fronte extraeuropeo, continua il rafforzamento del mercato statunitense (+5,8%), la cui spesa media si stabilizza intorno a 170 euro giornalieri. Il risultato più rilevante, tuttavia, si riscontra sull’apporto economico dei turisti cinesi che, grazie all’incremento sia dei flussi c

Turismo : Ciset - 42 mld di euro la spesa dei turisti stranieri in Italia Nel 2018 (3) : (AdnKronos) - Focalizzando l’attenzione sull’economia turistica regionale, la ricchezza generata dal Turismo rimane polarizzata nelle prime 5 regioni turistiche (67% della spesa dei turisti internazionali: Lombardia, Lazio, Veneto, Toscana e, confermata anche nel 2018, Campania) e il 62% del valore

Turismo : Ciset - 42 mld di euro la spesa dei turisti stranieri in Italia Nel 2018 (2) : (AdnKronos) - Guardando ai paesi di origine, aumentano i flussi di spesa provenienti sia dai paesi dell’Unione europea (+7,5%) sia dai paesi extra-UE (+5,2%). La Germania si conferma la nazione che alimenta le maggiori entrate per Turismo in Italia (17,0% del totale), con un aumento del +8,2% rispet

Lucas Moura - il padre racconta che Nel 2018 il Napoli provò a ingaggiarlo : Jorge Rodrigues de Silva, padre di Lucas Moura, che ieri è diventato l’eroe della serata firmando la tripletta che ha portato in finale di Champions il Tottenham, è intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, rivelando che a gennaio 2018 il Napoli aveva provato a portare in azzurro il calciatore brasiliano. «Sono felicissimo per quello che ha fatto mio figlio con il Tottenham, non ci crediamo ancora! Lucas ci ha ...

La spesa Nel mercato console è salita a 32 miliardi di dollari Nel 2018 : Il mercato console sta andando molto bene, secondo un nuovo report della società di analisi IHS Markit, segnalato da Gamedaily.biz.Secondo il report pubblicato dall'analista Steve Bailey, la spesa mondiale per contenuti e servizi console è passata da $ 27 miliardi nel 2017 a $ 32 miliardi nel 2018, un aumento di $ 5 miliardi anno su anno. Includendo la spesa in hardware, la cifra totale salta a circa $ 47 miliardi, rispetto ai $ 42 miliardi del ...

23 : 32 | Iraq : "Processati e condannati più di 500 miliziani Isis Nel 2018" : 08.05.2019 - L'Iraq ha annunciato di aver processato e condannato alla pena di morte o all'ergastolo più di 500 membri dell'Isis, uomini e donne di diverse nazionalità, in tutto il 2018. Sono state emesse 514 sentenze, mentre 202 casi sono ancora sotto processo e altri 44 sono in attesa di giudizio. Solo in undici casi gli imputati sono stati prosciolti e rimessi in libertà.

Cobat - 140 mila tonNellate rifiuti tecnologici gestite Nel 2018 : Oltre 140 mila tonnellate di prodotti a fine vita divisi tra batterie a piombo, pile portatili, RAEE e PFU gestite da Cobat nel 2018.

Molise - Nel 2018 export in crescita : Nel 2018 le esportazioni del Molise hanno mostrato un aumento del 46% rispetto all'anno precedente, pari a una crescita di 184 milioni di milioni

Ambiente - Eurostat : in UE CO2 in calo del 2 - 5% Nel 2018 : Secondo le stime preliminari pubblicate oggi da Eurostat, le emissioni di CO2 derivanti da combustibili fossili dell’Unione europea sono scese del 2,5% nel 2018 rispetto ai livelli del 2017. L’Italia ha registrato lo scorso anno un calo del 3,5%, posizionandosi tra i migliori Stati membri UE. Il Portogallo ha fatto registrare la riduzione maggiore di emissioni di CO2(-9,0%), seguito da Bulgaria (-8,1%), Irlanda (-6,8%), Germania ...

Shinrin Yoku - 2018 - e i benefici di un bagno Nella foresta - Recensione : Giunti,, ci accompagna in un'avvincente itinerario alla scoperta del magico mondo di boschi e foreste, e ci suggerisce anche tanti interessanti esercizi da mettere in pratica per scoprire i benefici ...

Alimenti : volano i consumi di frutta e verdura - record Nel 2018 : I consumi di frutta e verdura degli italiani sono aumentati di quasi un miliardo di chili nell’ultimo decennio facendo registrare nel 2018 il record del periodo per un quantitativo complessivo nel carrello di 8,7 miliardi di chili. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti presentata in occasione dell’inaugurazione del Macfrut il Fruit & Veg Professional Show di Rimini con il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini ...