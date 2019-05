NBA – Nenè pronto al ritiro | il centro dei Rockets medita l’addio al basket

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ildegli Houston, Maybyner Rodney Hilário, meglio conosciuto come, sta prendendo in considerazione l’ipotesi di dire addio ala fine stagione Quella attuale è la sua 16ª stagione in NBA e potrebbe anche essere l’ultima. Con 37 anni da compiere a settembre,sarebbea dire addio al. Ilbrasiliano degli Houston, come rivelato ad NBA Freestyle di ESPN Brazil, ha intenzione di prendere seriamente in considerazione l’idea di appendere la casacca al chiodo. Attualmente impegnato con inella dura serie dei Playoff NBA contro i Golden State Warriors,si ritrova terzo nelle rotazioni della franchigia texana dietro Clint Capela e Kenneth Faried. Dovesse chiudere a fine stagione, la sua carriera si concluderebbe con 11.3 punti, 6 rimbalzi e 1.8 assist di media a partita.L'articolo NBA –al: il ...

basketinside360 : Il centro Nenê dovrebbe ritirarsi a fine stagione - - AtzeniPaolo : RT @SportandoIT: La NBA rescinde i falli tecnici di Draymond Green e Nene di Gara 2 - SportandoIT : La NBA rescinde i falli tecnici di Draymond Green e Nene di Gara 2 -