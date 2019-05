Nave Marina Italiana soccorre 36 migranti Conte sfida Salvini | Sbarcheranno ad

blogo

(Di venerdì 10 maggio 2019) Braccio di ferro nel governo sull’accoglienza ai. Il soccorso ieri di 36 persone che erano su un barcone in acque libiche da parte di unadellaMilitareha fatto andare su tutte le furie il ministro dell’Interno Matteoinnestando un nuovo fronte di scontro nell’esecutivo.se l'è presa, senza mai nominarla, con il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ribadendo la linea del Viminale: "io non do porti"."Perché il salvataggio è avvenuto in acque libiche? Peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica che mercoledì in pieno Ramadan ha soccorso, salvato e portato indietro più di 200 immigrati. O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell'Interno che chiude i porti e qualcun altro che raccoglie i" si era (e aveva) chiesto.Il barcone "imbarcava acqua e quindi era in procinto di affondare" con ...

