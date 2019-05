Napoli | preso l’uomo che ha sparato alla piccola Noemi 

Sparatoria a Napoli - preso il killer che ha ferito Noemi : Sette giorni dopo il ferimento di Salvatore Nurcaro e della piccola Noemi, sono stati arrestati i due sicari che hanno aperto il fuoco in piazza Nazionale. Il cerchio s'è chiuso questa...

Bimba ferita a Napoli - le telecamere hanno ripreso il killer : le immagini : Le telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali di Piazza Nazionale a Napoli hanno ripreso l'agguato. Il video

Gianni di Marzio : “Il Napoli ha preso un campione a parametro zero! Meglio Bakayoko che Veretout. Eventuale cessione di Koulibaly prenderei…” : Di Marzio sul calciomercato azzurro Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli è intervento a Radio Marte, nel corso di ‘Marte Sport Live’ ecco quanto ha dichiarato: “Quanto vale Insigne? È un talento dal punto di vista tecnico, giocando in un ruolo diverso ha anche fatto tanti gol. Parliamo di un esterno, ancora giovane, lo può prendere una squadra che pratica il 4-3-3, ma si discute il suo momento che è calante. Si ragiona ...

Napoli contestato a Frosinone - Ancelotti sorpreso dai tifosi : Come racconta la Gazzetta dello Sport: ' Carlo Ancelotti non riesce a mascherare il suo stupore. I giocatori vanno sotto il settore riservato ai tifosi napoletani. Per ringraziare chi li aveva seguiti in un'altra trasferta. José ...

Napoli - Ancelotti sorpreso dalla contestazione : “va chiarito che non arriverà un giocatore da 10 milioni di stipendio” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo la vittoria di Frosinone, soffermandosi sulla contestazione dei tifosi Il Napoli vince a Frosinone, ma scoppia la contestazione dei tifosi azzurri, inviperiti per la stagione alquanto anonima compiuta dalla propria squadra. Alfredo Falcone – LaPresse Carlo Ancelotti prova a guardare avanti, soffermandosi prima sulla partita per poi analizzare la nota dolente: “tra gli obiettivi di ...

Napoli-Arsenal - Ancelotti : “sorpreso dalla mancata qualificazione della Juve” : Sconfitta ed eliminazione per il Napoli nella gara di ritorno valida per i quarti di finale di Europa League, azzurri ko contro l’Arsenal: “la partita è durata 30 minuti, match difficile ma abbiamo avuto due opportunità per sbloccare. Dopo il gol la situazione è stata impossibile e c’è stato un calo. Abbiamo perso lucidità, abbiamo perso prevedibilità. Insigne? Era dispiaciuto della situazione, i calciatori ci credevano ...

Napoli : preso spacciatore 15enne - gli ordini di droga via chat : Gli agenti del commissariato Arenella hanno denunciato a piede libero un ragazzo di 15 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti lo hanno fermato nei giardini di ...

L’Arsenal ha avviato un’indagine nei confronti di un tifoso che si è ripreso mentre rivolgeva insulti razzisti contro il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly : La squadra di calcio inglese dell’Arsenal ha aperto un’indagine nei confronti di un tifoso che si era fatto un video mentre, all’Emirates Stadium durante la partita di Europa League contro il Napoli, rivolge degli insulti razzisti contri il difensore Kalidou

On Air : L'Arsenal piega il Napoli. Colpo Juve - preso Wesley : Per il cinque volte campione del mondo della Mercedes , il rivale nella corsa al titolo 2019 è ancora il tedesco della Ferrari . 'Non vedo cambiamenti a breve, per il momento siamo in quattro, i ...

Milik si è preso il Napoli e nessuno se n’è reso conto : “Dategli tempo” “Dategli tempo – qualcuno urlò – dategli tempo e lui metterà le lancette avanti ogni volta che vogliate passare del tempo a godere di pallone”. Lui è così, un polacco atipico, sempre col sorriso, con quel naso importante e quel piede sottile, docile, capace di accarezzare e colpire con la stessa indifferente bravura. Arkadiusz Milik, semplicemente Arek, la vittoria della pazienza. È nato a Tychy nella Slesia, una ...

Napoli - ancora violenza nel carcere di Poggioreale : agente preso a schiaffi da detenuto : Un agente della polizia penitenziaria in servizio a Poggioreale è stato preso a schiaffi da un detenuto. A renderlo noto è Luigi Castaldo, sindacalista dell'Osapp che, in una nota, chiede 'dignità per ...