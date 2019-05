Napoli, preso l’uomo che ha sparato a Noemi. Arrestato il fratello

(Di venerdì 10 maggio 2019) Due fratelli sono stati arrestati per laria avvenuta venerdì scorso in piazza Nazionale ain cui è rimasta ferita gravemente la piccola. Si tratterebbe dell’autore dell’agguato e delche lo ha aiutato a fuggire. L'uomo accusato di aver esploso i colpi che hanno ferito la bambina e il pregiudicato Salvatore Nurcaro, obiettivo dell'agguato, si chiama Armando Del Re ed è residente nel quartiere di Montesanto, a ridosso della centralissima via Toledo. L’altro uomo fermato,di Del Re, lo avrebbe aiutato a fuggire e avrebbe partecipato alla pianificazione dell'agguato.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...