Napoli | Noemi ha aperto gli occhi La bimba ferita nella sparatoria ha chiesto le sue

Napoli - Noemi si è svegliata - grande emozione al Santobono : "Datemi le mie bambole" : La piccola respira spontaneamente ma resta in prognosi riservata. La manger dell'ospedale Anna Maria Minicucci: "E' il momento che aspettavamo da una settimana"

Napoli - Noemi respira da sola. La bimba ferita nella sparatoria ha chiesto le sue bambole : Noemi, la bimba ferita nella sparatoria di piazza Nazionale una settimana fa, respira da sola. La piccola, ricoverata nell'ospedale Santobono, è sveglia e cosciente.

Napoli - arrestato l'uomo che ha sparato alla piccola Noemi : si chiama Armando del Re : È arrivata la svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 3 maggio nel pieno centro di Napoli a piazza Nazionale, in cui è stata gravemente ferita per errore in un agguato, la piccola Noemi di soli 4 anni. Il presunto responsabile dell'agguato a Salvatore Nurcaro (rimasto ferito), è stato arrestato. Il suo nome è Armando Del Re e a catturarlo sono stati i carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli e a tutte le forze ...

