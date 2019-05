Napoli | migliorano le condizioni di Noemi

vanityfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) Sono migliorate ledi salute della piccola, la bambina di 4 anni ferita gravemente nella sparatoria di venerdì. Lo fa sapere l’ospedale Santobono, dopo i nuovi esami a cui è stata sottoposta: parla di «lieve graduale miglioramento della funzione respiratoria». «Il nuovo quadro clinico ha reso possibile la riduzione dell’apporto di ossigeno mediante ventilazione. Continua la sedazione profonda e il monitoraggio continuo di tutti i parametri», è scritto nel bollettino medico. «La prognosi permane riservata». Intanto continuano ad arrivare, all’ingresso dell’ospedale, i messaggi di solidarietà e incoraggiamento per la piccola, peluche e bigliettini.è stata ferita durante una sparatoria avvenuta poco prima delle 17,30 all’angolo tra piazza Nazionale e via Acquaviva. Era insieme alla nonna, anche lei ferita: entrambe sono rimaste coinvolte in un agguato ...

