Napoli | la recriminazione di Milik | “eravamo vicini ad eliminare il Liverpool…”

(Di venerdì 10 maggio 2019) “Eravamoadil Liverpool, peccato non aver superato il girone ed e’ stato anche un peccato non battere l’Arsenal in Europa League. Purtroppo questo e’ il Calcio”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante delArekin un’intervista a Sky Sport ripercorrendo il cammino in Europa degli azzurri. “In Champions – ha detto– abbiamo sbagliato qualcosa, ad esempio il gol all’ultimo minuto subito contro il Psg o la mia occasione a fine partita col Liverpool. In campionato invece abbiamo raggiunto il secondo posto, anche se non era proprio quello il nostro obiettivo. Ma sappiamo che possiamo crescere tantissimo, ci prepareremo ancora meglio per la prossima stagione”. Nel frattempo si avvicina il rinnovo del contratto proprio diche scade nel 2021 con un aumento dell’ingaggio ...

