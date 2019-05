Napoli | la denuncia delle mamme | tappeto di siringhe vicino alla scuola Poerio

Napoli - furto sediolini San Paolo : 8 denunciati : Napoli - Forse non hanno resistito all'idea di portarsi a casa un feticcio compagno di tante domeniche, gli otto tifosi del Napoli sorpresi domenica sera, dopo la partita col Cagliari , a smontare i ...

Napoli - tentano di rubare i nuovi sediolini del San Paolo : 8 denunciati : Otto tifosi hanno tentato domenica scorsa di rubare, al termine della partita Napoli-Cagliari, i nuovi sediolini dello stadio San Paolo ma sono stati bloccati dalla polizia, in azione durante la fase di deflusso, e denunciati per danneggiamento e furto aggravato. Due di loro sono minorenni. Lo riferisce in una nota la Questura di Napoli. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul ...

Napoli - la denuncia di una 24enne : «Io - volontaria minacciata dal ras delle ambulanze» : «Qui comando io, te ne devi andare», e poi offese e minacce, persino di morte. È una volontaria, che presta servizio a bordo di ambulanze di una società privata,...

Napoli - c'è un palazzo abbandonato da 60 anni : la denuncia dei residenti : Una costruzione abbandonata da circa 60 anni, circondata dal degrado e con il possibile rischio di un crollo. Sono le condizioni in cui versa lo stabile al numero 25 di vico Grazie Sopramuro, a pochi ...

'Cameriere straniero picchiato in una pizzeria di Napoli' : denuncia choc su Tripadvisor : Il problema non era la pizza, il problema è il proprietario - si legge nel commento pubblicato sul sito di recensioni più famoso del mondo -. Ha preso a schiaffi il cameriere perché non parlava bene ...

'Invasione' del porto di Napoli - 7 denunciati : c'è anche la consigliera de Majo : Sette denunce per manifestazione non autorizzata e invasione del porto di Napoli sono state notificate ad altrettanti attivisti del centro sociale napoletano Insurgencia per la manifestazione del 5 ...

Roma - Caterina Balivo denuncia il degrado : «Immondizia - traffico - e buche. Sembra Napoli negli anni '90» : Caterina Balivo lancia un appello per salvare Roma dal degrado. Di ritorno nella città che la aveva accolta vent'anni fa, Caterina Balivo trova una Roma sporca, in balìa...

Napoli - parcheggia Ferrari sul posto per disabili. Alla denuncia risponde così : “Ti faccio il culo”. E vìola il codice della strada : Il titolare dei ristoranti Antonio La Trippa di Napoli, Pino Bozza, parcheggia la propria Ferrari su un posto riservato ai disabili – come lui stesso ha ammesso e come dimostra il video – in via Domenico Morelli. Il consigliere dei Verdi in Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli, denuncia l’accaduto, ma l’imprenditore gli risponde con un videomessaggio su Instagram pieno di insulti: “Ci vediamo in Tribunale, ...

Napoli - revenge porn : vittima denuncia Mark Zuckerberg : È una storia assurda quella che arriva dalla provincia di Napoli, e precisamente da Pompei, dove una donna originaria di Lecce, in Puglia, ha deciso di agire legalmente contro il numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg. Il motivo è il seguente: la donna infatti è vittima di diffusione di materiale a luci rosse da parte del suo ex compagno, V.V. un 51enne campano, attualmente sotto processo al Tribunale di Torre Annunziata. I fatti avvennero ...

Napoli - abuso Circumvesuviana - la vittima delusa : 'Pentita di aver denunciato' : Sono parole di delusione ed amarezza quelle che la 24enne abusata da tre ragazzi alla stazione di San Giorgio a Cremano rivolge alla Giustizia. Secondo quando da lei dichiarato ai media locali e nazionali, visto che sono stati scarcerati due dei suoi presunti aguzzini, avrebbe fatto meglio a non denunciare. Non sono momenti facili per la ragazza, che deve riprendersi ancora del tutto da quanto le è successo qualche settimana fa in ...

Napoli - giovane stuprata : seconda scarcerazione | La vittima : "Delusa e pentita per aver denunciato" Di Maio : "Inaccettabile - qualcosa non funziona" : Torna libero il 19enne Antonio Cozzolino. Anche un altro presunto aggressore, il 18enne Alessandro Sbrescia, era uscito dal carcere nei giorni scorsi. La vittima: "Sono delusa e amareggiata"

Napoli - maxi rissa per gelosia alla Rotonda Diaz : un ferito - otto denunciati : Un ferito, otto persone portate in commissariato e denunciate: è il bilancio della maxi rissa andata in scene nel pomeriggio alla Rotonda Diaz, a quell'ora affollata di turisti. alla base...