Napoli | fermato l’uomo che ha sparato alla piccola Noemi In manette anche il fratello 

Napoli - fermato l’uomo che avrebbe sparato alla piccola Noemi : A una settimana dalla sparatoria ci sono i primi arresti a Napoli nelle indagini sul ferimento di Noemi, la bambina di 4 anni colpita per errore in un agguato venerdì scorso, 3 maggio, nel centro della città, in piazza Nazionale. È stato fermato l’uomo accusato di aver sparato, ma sarebbe in stato di fermo anche chi lo avrebbe aiutato a fuggire e nascondersi. A sparare sarebbe stato Armando Del Re, l’altra persona suo ...

Napoli - 31enne fermato per omicidio : ‘Cardone accoltellò anche me ma era libero’ : È sconvolto Ciro Florio perché lui Alfredo Cardone lo conosce bene. L’uomo accusato di aver accoltellato e ucciso il padre 55enne davanti al supermarket di famiglia una settimana fa a Napoli era un suo cliente. Infatti, Floirio ha un laboratorio di tatuaggi nella città partenopea che il figlio 31enne del negoziante ha frequentato assiduamente fino a un anno fa. Tra i due si era instaurato un rapporto cordiale, poi Cardone era cambiato: era ...

Aci Napoli - Antonio Coppola confermato presidente : Napoli. L'Assemblea dei Soci dell'ACI Napoli, ente pubblico non economico, ha approvato il bilancio di esercizio 2018 ed eletto il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il ...

Uomo di 53 anni ucciso a Napoli con una coltellata. Fermato il figlio : Napoli, 27 apr., askanews, - A Napoli la polizia sta ancora indagando sulle cause che hanno portato alla morte di Vincenzo Cardone, il 53enne, incensurato, titolare di un supermercato ucciso con un ...

Napoli - fermato il figlio di Tina Rispoli : ha staccato lobo a rivale in amore : Appena un mese fa il matrimonio trash: ora un nuovo 'scandalo' investe Tina Rispoli, la vedova del boss a capo del clan degli Scissionisti di Secondigliano, Gaetano Marino, detto 'il moncherino' per aver perso gli arti in un'esplosione, ucciso nell'agosto del 2012 a Terracina in una faida di camorra. Lo scorso 28 marzo, Tina Rispoli si è sposata con il cantante neomelodico Tony Colombo. Uno dei tre figli avuti da Marino, il 23enne Crescenzo è ...

ABUSI SU BIMBA ROM DI 4 ANNI/ Napoli - zio confessa dopo interrogatorio : fermato : Lo zio della BIMBA rom di 4 ANNI vittima di ABUSI ha confessato di essere il responsabile delle violenze dopo un lungo interrogatorio in Questura.

Dossier mercato 8 - Genoa : confermato Prandelli - il sogno è Pjaca. Kouamé-Napoli in dubbio - torna Bertolacci : ... scovare talenti ai quattro angoli del mondo e realizzare con essi succose plusvalenze. Un vero e proprio trading di giocatori nel quale il Re dei Giocattoli dimostra da un decennio e mezzo di essere ...