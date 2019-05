Napoli | dubbi su Insigne capitano | si candida Koulibaly

Un rigore dubbio salva Napoli ed esplode la polemica sul Var : 'Così è una barzelletta' : Il Napoli batte il Cagliari. Ma la storia di un copione sostanzialmente già scritto ha un protagonista inatteso e decisivo: il Var. La squadra di Ancelotti ha giocato male l'ennesima partita di un ...

Napoli - Ancelotti : “Rigore dubbio - Insigne ha avuto coraggio” : “Il rigore? Un episodio difficile da valutare, l’abbiamo visto mille volte e rimane il dubbio. Non credo però che sia stato dato il rigore per fare un favore al Napoli. Era successo anche a noi con Meret con la Juve, un episodio controverso su cui l’arbitro prende una decisione“. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta la vittoria sofferta contro il Napoli con un rigore nel recupero. E proprio sul ...

Napoli - noie muscolari per Insigne in dubbio per il Frosinone : Napoli, noie muscolari per Insigne in dubbio per il Frosinone Infortunio Napoli Insigne| Non arrivano buone notizie in casa Napoli sul fronte infortuni. Infatti si è fermato Lorenzo Insigne nella seduta mattutina di oggi. Il 24 azzurro ha accusato noie di tipo muscolare e di conseguenza la sua presenza è in forte dubbio per la partita di domenica alle 12.30 contro il Frosinone. Ancelotti ovviamente non vuole rischiare che Insigne si faccia ...

Napoli Atalanta formazioni probabili - Ilicic in dubbio : Napoli Atalanta formazioni – Il Napoli ospita l’Atalanta al San Paolo in un match che significa tanto, specialmente per i bergamaschi. Se i partenopei sono praticamente certi del secondo posto, la Dea si gioca ancora qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo che avrebbe del clamoroso. Seconda sessione consecutiva con lavoro personalizzato per Ilicic durante […] L'articolo Napoli Atalanta formazioni probabili, Ilicic in ...

Napoli - l'ultimo dubbio di Ancelotti : Insigne o Milik insieme con Mertens : Inviato a Londra Gli ultimi dubbi di formazione del Napoli di stasera all'Emirates contro l'Arsenal nell'andata dei quarti di finale di Europa League riguardano l'attacco. Ancelotti ci penserà fino ...

Probabili formazioni Arsenal Napoli/ Quote - i dubbi di Ancelotti - Europa league - : Probabili formazioni Arsenal Napoli: le Quote. Ecco le mosse dei due allenatori per la partita di questa sera a Londra, andata dei quarti di Europa league.

Arsenal-Napoli : la partita di Europa League in chiaro su TV8 - dubbio Insigne per Ancelotti : Europa League, Arsenal-Napoli è solo un quarto di finale ma sembra una vera finale anticipata, come evidenzia lo stesso tabellone dei quarti completato da Benfica-Eintracht Francoforte, Slavia Praga-Chelsea e Villarreal-Valencia, con la vincente di quest’ultima sfida tutta spagnola che sarà l’avversaria di chi volerà in semifinale tra i gunners di Unai Emery e gli azzurri di Carlo Ancelotti. Per entrambe le squadre si tratta di una delle sfide ...

Probabili Formazioni Arsenal-Napoli - dubbio in attacco per Ancelotti [FOTO] : 1/14 Ancelotti (MARCO BUCCO - La Presse) ...

Insigne o non Insigne : è lui il vero dubbio di Arsenal-Napoli : Pareri discordanti sulla formazione che metterà domani in campo Carlo Ancelotti per provare a vincere all’Emirates contro l’Arsenal nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Una vittoria fondamentale per il Napoli, in vista del ritorno e per continuare ad inseguire il trofeo internazionale che manca da 30 anni. Il Corriere dello Sport segnala Insigne come arma segreta. L’attaccante napoletano sarebbe pronto a ...

Riecco Champions ed Europa League Juve in Olanda con Ronaldo - un Napoli pieno di dubbi all esame Arsenal : ROMA - Il campionato che non c'è o che non c'è mai stato lascia spazio per qualche giorno alle coppe, al fascino di sfide che hanno il compito di restituire ai tifosi emozioni che la serie A da troppo ...

Riecco Champions ed Europa League : Juve in Olanda con Ronaldo - un Napoli pieno di dubbi all'esame Arsenal : Sapere di poter contare su CR7 fa tutta la differenza del mondo. Vedere la rimonta con l'Atletico Madrid. Programma quarti Champions - Andata Martedì 9 aprile ore 21 Tottenham-Manchester City; ...

Emery annuncia : «Xhaka e Koscielny in dubbio per il Napoli» : L’allenatore dell’Arsenal, Unay Emery, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Everton «Laurent Koscielny sarebbe potuto tornare a giocare oggi ma già ieri abbiamo capito che non era possibile. Sono ottimista per giovedì ma dobbiamo valutarlo giorno dopo giorno. Stessa situazione per Xhaka. Ma abbiamo una rosa ampia e possiamo sopperire a queste assenze. A volte può capitare di ...