Napoli | arriva la beffa per Chiesa | ha detto sì alla Juventus

Ospina vola in Colombia - potrebbe non arrivare alle 26 presenze nel Napoli : Il Napoli ha concesso un permesso per motivi familiari al portiere David Ospina. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il portiere sarebbe in viaggio per la Colombia. Il problema nasce per Ancelotti che non avrà il calciatore a disposizione. Il portiere deve raggiungere le 26 presenze ufficiali per fare in modo che scatti automaticamente il riscatto dall’Arsenal per 4 milioni di euro, secondo una clausola presente nel suo ...

Da Napoli al Salone del libro di Torino : arriva lo stand con “San Gennaro antifascista” : Al Salone del libro di Torino, nello stand del Gruppo Abele, dove sono presenti le Edizioni San Gennaro dal Rione Sanità del capoluogo partenopeo, appare l'etichetta di "editore defascistizzato" per testimoniare la vicinanza della casa editrice napoletana ai valori democratici della Costituzione.Continua a leggere

Radio Marte – Pedullà : “Di Lorenzo interessa al Napoli - Insigne? Nessuno arriva a 100 mln” : Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte rispondendo alle domande sul prossimo calciomercato degli azzurri. Le sue dichiarazioni: “Insigne? Non ci sono accordi sul rinnovo anche perchè credo che il rinnovo vada fatto dopo una stagione importante. Magari più avanti il Napoli deciderà di prolungare il contratto di Insigne, ma l’ingaggio dell’attaccante è già alto . Al momento non c’è un ...

Napoli - la voce di calciomercato per il prossimo attaccante di Ancelotti : arriva Diego Costa : Circola il nome di Diego Costa tra gli osservatori del calciomercato per il futuro attacco del Napoli di Carlo Ancelotti. Nonostante la presenza accertata di Milik, la società di Aurelio De Laurentiis sta lavorando per dare all'allenatore un attaccante di livello internazionale. Dal fronte Atletico

Sky - Ugolini : “Nuovo colpo Napoli può andare già in ritiro a Dimaro. Se arriva Lozano - Milik…” : Ugolini sul calciomercato del Napoli Massimo Ugolini, di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto ha dichiarato sulle scelte di mercato che deve affrontare il Napoli: “Il Napoli concretizza poco per quanto crea. Un obiettivo è prendere un altro attaccante, stanno ragionando sulla misura e con quale margine hanno intenzione di muoversi. Se arriva Lozano penso resti Milik, anche per caratteristiche. Ma il Napoli ...

Privatizzazione San Paolo - arriva la risposta del Comune di Napoli all’ipotesi di impianto privato : Privatizzazione San Paolo, arriva la risposta del Comune di Napoli: «Nessun rischio di Privatizzazione per lo stadio San Paolo». È il virgolettato che l’ edizione online de ‘Il Mattino’ attribuisce a Palazzo San Giacomo. L’ ipotesi di uno stadio che cambia pelle, e proprietà, viene bocciata sul nascere dai vertici del Comune partenopeo. “Dal Comune di Napoli allontanano l’ ipotesi di trasformare lo ...

Gazzetta – Napoli trattativa avviata e a buon punto! Il primo acquisto può arrivare dalla Premier! La situazione : Affare Trippier-Napoli Novità importanti sull’affare Trippier, può essere il primo acquisto per la prossima stagione. La trattativa col Tottenham è a buon punto Secondo la Gazzetta dello Sport, tutti gli indizi fanno pensare che il primo acquisto del Napoli per la prossima stagione potrebbe essere Trippier del Tottenham: “Ieri, era a Napoli la moglie di Kieran Trippier, il terzino del Tottenham, che il Napoli sta trattando. ...

Calciomercato – James Rodriguez-Napoli - la notizia arriva dalla Spagna : James Rodriguez verso la Premier Il trequartista colombiano James Rodriguez-Napoli rischia di essere solo un sogno di mercato per gli azzurri. Il giocatore conosce molto bene Ancelotti, e da tempo è accostato ai partenopei nonostante i costi dell’operazione siano molto elevati. In prestito biannale dal Real Madrid al Bayern Monaco, al termine della stagione difficilmente i bavaresi lo riscatteranno. Secondo quanto riportato dal ...

Napoli - il degrado di Port'Alba : arriva L'Amica geniale ma i graffiti sono intoccabili : Lila, Lenuccia, i graffiti di Port'Alba e la burocrazia «geniale». Non è un nuovo capitolo del fortunatissimo best seller di Elena Ferrante, ma l'insieme di parole che si...

Napoli - blitz nella movida : arrivano le forze dell'ordine e i baretti si svuotano : Più controlli e più sicurezza. Dopo i fatti avvenuti lo scorso sabato notte nella zona di via Bisognano a Chiaia, diverse pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato hanno...

Primo Maggio 2019 a Napoli : arriva il concertone in piazza Dante : Come fu per il 2017, anche quest'anno l'evento nasce sotto la bandiera degli artisti, musicisti con a cuore le storie di resistenza e di riscatto che provengono da Napoli e da ogni posto del mondo e ...

Napoli - Ancelotti : 'Non mi spiego la contestazione. Il giocatore da 10 milioni all'anno non può arrivare' : Carlo Ancelotti, dopo la vittoria sul Frosinone, parla del clima di contestazione al suo Napoli. ' Perché si respira questa negatività nei confronti di una squadra che si sta consolidando? ...

Napoli - caso Insigne : giallo infortunio e arriva Raiola : Intanto la Gazzetta dello Sport pone un dubbio: è solo un infortunio o c'è dietro dell'altro? Lorenzo non si sente più al centro del progetto. Sullo sfondo, l'agente Mino Raiola attende per capire ...