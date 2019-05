Napoli | arrestato l' uomo che ha sparato alla piccola Noemi | si chiama Armando del Re

È stato arrestato l’autore della sparatoria avvenuta il 3 maggio a Napoli : È stato arrestato l’autore della la sparatoria avvenuta il 3 maggio a Napoli in piazza Nazionale, in cui è stata gravemente ferita una bambina di 4 anni. L’uomo si chiama Armando Del Re e insieme a lui è stato arrestato anche

Napoli - preso l’uomo che ha sparato a Noemi. Arrestato il fratello : Due fratelli sono stati arrestati per la sparatoria avvenuta venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli in cui è rimasta ferita gravemente la piccola Noemi. Si tratterebbe dell’autore dell’agguato e del fratello che lo ha aiutato a fuggire. L'uomo accusato di aver esploso i colpi che hanno ferito la bambina e il pregiudicato Salvatore Nurcaro, obiettivo dell'agguato, si chiama Armando Del Re ed è residente nel quartiere di Montesanto, a ridosso ...

Napoli - arrestato l'uomo che ha sparato alla piccola Noemi. Manette anche per un complice : Sono stati arrestati l'uomo che ha sparato alla piccola Noemi a Napoli e il complice che l'ha coperto durante la latitanza. Finita, dunque, la fuga iniziata il 3 maggio scorso quando durante una sparatoria per un regolamento di conti privato con Salvatore Nurcaro (in ambito molto vicino alla crimina

Napoli - in coma disabile arrestato a 72 anni : «Non c?è giustizia» : È in condizioni gravissime, quasi disperate, Giorgio Mancinelli. Il 72enne condannato per bancarotta fraudolenta e spedito in carcere senza se e senza ma nonostante l?età, ma...

TRANS AGGREDITO CON MAZZA CHIODATA 'RIFIUTÒ AVANCES'/ Napoli - aggressore arrestato : TRANS AGGREDITO con bastone chiodato e minacciato di morte a Giugliano, Napoli: arrestato aggressore, vittima aveva rifiutato avances.

Napoli - minacce e botte al vicino di casa perché transessuale. Arrestato 39enne : Minacciava e picchiava il vicino di casa perché transessuale. Un 39enne di Giugliano, in provincia di Napoli, è stato Arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni dei vicini di casa, un transessuale 29enne e la compagna 58enne. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre colpiva il ragazzo transessuale 29enne con un bastone chiodato di 90 centimetri. La moglie, 34enne, ...

Napoli - lite in famiglia ai Quartieri Spagnoli : arrestato 38enne per maltrattamenti : Gli agenti del commissariato Decumani hanno arrestato S.M., napoletano di 38 anni, responsabile del reato di maltrattamenti e lesioni personali. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento di via ...