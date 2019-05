Napoli | arrestato l' uomo che ha sparato alla piccola Noemi Manette anche per un complice

Napoli - arrestato l’uomo che ha sparato alla piccola Noemi per errore : E’ stato catturato il presunto responsabile dell’agguato avvenuto venerdì scorso a Napoli nel quale sono stati feriti la piccola Noemi ed un uomo, Salvatore Nurcaro, vero obiettivo del killer in Piazza Nazionale. Un incontro si terrà stamattina in Procura. L'articolo Napoli, arrestato l’uomo che ha sparato alla piccola Noemi per errore proviene da Il Fatto Quotidiano.

Napoli - arrestato l’uomo che ha sparato in piazza alla piccola Noemi : Fermata la persone che il 3 maggio ha aperto il fuoco in piazza Nazionale ferendo la bimba. arrestato anche chi lo ha protetto

Napoli - in coma disabile arrestato a 72 anni : «Non c?è giustizia» : È in condizioni gravissime, quasi disperate, Giorgio Mancinelli. Il 72enne condannato per bancarotta fraudolenta e spedito in carcere senza se e senza ma nonostante l?età, ma...

Napoli - minacce e botte al vicino di casa perché transessuale. Arrestato 39enne : Minacciava e picchiava il vicino di casa perché transessuale. Un 39enne di Giugliano, in provincia di Napoli, è stato Arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni dei vicini di casa, un transessuale 29enne e la compagna 58enne. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre colpiva il ragazzo transessuale 29enne con un bastone chiodato di 90 centimetri. La moglie, 34enne, ...

Napoli - lite in famiglia ai Quartieri Spagnoli : arrestato 38enne per maltrattamenti : Gli agenti del commissariato Decumani hanno arrestato S.M., napoletano di 38 anni, responsabile del reato di maltrattamenti e lesioni personali. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento di via ...

Napoli - lei lo lascia - lui la costringe ad abusi e rapporti non consenzienti : arrestato : Un'altra brutta storia di abusi di natura sessuale arriva questa volta da Napoli, dove nelle scorse ore i Carabinieri della stazione di Caivano hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo originario di Afragola, il quale è accusato di violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna. La donna aveva lasciato il compagno nell'inverno scorso, ma da allora, secondo quanto riporta il quotidiano napoletano Il ...

Napoli - commerciante sgozzato nel suo negozio/ Arrestato il figlio dopo breve fuga : Napoli, un commerciante è stato sgozzato nel suo supermercato mentre lavorava: il killer è il figlio, fermato dalle forze dell'ordine dopo una fuga

Stacca a morsi l'orecchio del rivale in amore. Arrestato a Napoli : Era geloso della sua fidanzata e soprattutto di quelle che riteneva avance da parte di un amico comune. Dalle parole si è passati ai fatti e mercoledì sera a Secondigliano, quartiere a nord di Napoli, è scoppiata una rissa. Un giovane è stato Arrestato con l'accusa di lesioni gravi: a quanto si è appreso, in preda a un raptus ha aggredito il presunto rivale e gli ha Staccato a morsi una parte dell'orecchio, per poi sputarla e ...

Napoli : arrestato il figlio dell'ex boss Gaetano Marino per lesioni personali gravi : Negli ultimi mesi ha fatto molto discutere il matrimonio tra il cantante Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova del defunto boss Gaetano Marino, ucciso nell'agosto 2012 a Terracina. La cerimonia di nozze dei due finì al centro dell'attenzione per lo sfarzoso corteo composto da carrozze, cavalli e giocolieri che sfilarono nel quartiere di Secondigliano. Vi fu anche un concerto che anticipò le nozze in piazza del Plebiscito. Alcuni però non hanno ...

Tony Colombo - arrestato a Napoli il figlio della moglie Tina Risopoli : ha strappato l’orecchio a morsi al rivale in amore : È accusato di aver staccato a morsi l’orecchio del suo rivale in amore. Per questo è stato fermato a Napoli Crescenzo Marino, il figlio di Tina Rispoli, la vedova del boss che si è recentemente risposata – con un matrimonio all’insegna del trash che ha suscitato grandi polemiche – con il cantante neomelodico Tony Colombo. Il 23enne è il figlio del defunto boss Gaetano Marino, ucciso nell’agosto del 2012 a Terracina. Il ...

