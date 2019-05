Musica per Roma | approvato il bilancio 2018 | i ricavi superano i 25 milioni

Bastianich lascia Masterchef per la Musica : Joe Bastianich lascia le cucine di Masterchef Italia. Lo annuncia Sky, spiegando che nella prossima edizione del programma ci saranno solo tre giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e ...

Giuria a 3 per 'MasterChef' - pausa Musicale per Bastianich : Roma, 10 mag., AdnKronos, - di Antonella Nesi Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono i giudici della prossima edizione di MasterChef Italia.Un ritorno alla Giuria a 3 per il ...

Spotify ha salvato la Musica o l'ha rovinata per sempre? : Milano. Era l'anno 2014 e l'industria della musica stava per morire. I ricavi del settore discografico nel mondo erano ai minimi storici: 14,3 miliardi di dollari. Appena 15 anni prima, nel 1999, l'industria aveva raggiunto il suo picco, sospinta dalle Spice Girls e dai Backstreet Boys, momento nostalgia ...

Migranti : a Palermo dodici ore di Musica per il Mediterraneo : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - dodici ore di musica ininterrotta dedicate "a tutti gli esseri umani che credono in un mondo senza frontiere, in cui ognuno abbia il diritto di spostarsi per cercare di costruirsi un futuro migliore". Il 25 maggio Mediterranea Saving Humans e Mediterraneo Antirazzista d

'Musicanti' approda a Roma e supera quota 30.000 : Roma, 9 mag., AdnKronos, - di Antonella Nesi Sono oltre 30mila gli spettatori che hanno assistito finora a 'Musicanti', il musical con le canzoni di Pino Daniele, approdato questa settimana al Teatro ...

Le app Musicali di Google hanno superato i 15 milioni di abbonati : Secondo Bloomberg, tra YouTube Music e Google Play Music, Big G ha superato oltre 15 milioni di abbonati incluse le prove gratuite o promozionali. Il totale di Google è ben indietro rispetto a entrambi i più grandi rivali, ma dimostra ancora che la società sta riuscendo a ridurre il gap, inoltre è di gran lunga avvantaggiata rispetto a Pandora, che è in bilico appena sotto i 7 milioni di abbonati. L'articolo Le app musicali di Google hanno ...

Info e biglietti per Open Sea Republic di Salmo - il festival su nave con 36 ore di Musica : Se c'è una cosa che il rapper sardo di 90min sa fare è mettere la musica al centro delle folle, e il suo ultimo tour ne è la prova, ma non è tutto: "Open Sea Republic" di Salmo è la sfida delle sfide progettata con il brand Red Bull per 36 ore di musica sul mare. A bordo di un traghetto delle Grandi Navi Veloci Salmo, che è il direttore artistico dell'iniziativa, ogni spazio ospiterà concerti ed eventi, il tutto senza sosta. Il viaggio ...

NY Canta - in corso le selezioni per il Festival della Musica Italiana di New York : ... Beppe Stanco, autore, produttore e già Direttore Musicale del Premio Lunezia e Jonathan Cilia Faro, noto tenore italo-americano, come comitato artistico per l' Italia e il mondo. Le categorie che ...

Per i contenuti politici nella Musica dobbiamo davvero affidarci ad Achille Lauro? : L'altro giorno ho letto un interessante articolo di Simonetta Sciandivasci, su Il Foglio, in cui sosteneva, pratico un esercizio di sintesi davvero forzato, trattandosi di un articolo lunghissimo, che al Concertone del Primo Maggio, poi giuro che non ne parlerò più, l'intervento più politico quest'anno è stato quello di Achille Lauro, che ha chiesto, dal palco, “Chiedo gentilmente a tutti di spegnere il cellulare e godersi la festa. Chiederei ...

'Leonardo in vigna' celebra il Genio con un percorso eno-Musicale : ... dove è in corso la mostra sulle invenzioni e innovazioni di Leonardo nel settore della tessitura, organizzata da Fondazione Museo del Tessuto in collaborazione con il Museo Nazionale di Scienza e ...

30 persone sono state curate per ipotermia dopo un’improvvisa nevicata durante un festival di Musica elettronica in Francia : 30 persone hanno sofferto di ipotermia a causa di un’improvvisa nevicata durante un festival di musica tecno ed elettronica in Francia, il cosiddetto Teknival. Circa 10mila persone hanno partecipato all’evento che quest’anno era stato organizzato vicino a Creuse, in Borgogna,

La Musica sconfigge la diversità Al Conservatorio con Maestri il «test» di un corso per disabili : Profondo conoscitore dell'informatica musicale, ha deciso di addentrarsi sempre di più nel mondo della tecnologia avvicinandosi così al mondo della disabilità per apportare un contributo all'...

Ascoltare Musica ha un effetto positivo su produttività - sport e relazioni personali : Per aumentare la concentrazione e migliorare la produttività, le relazioni interpersonali e l’attività sportiva si deve Ascoltare musica. Un sondaggio su un totale di 1.009 italiani online, di età compresa tra i 18 e i 54 anni, rivela che quasi la totalità degli intervistati ascolta musica ogni giorno, 6 intervistati su 10 protraggono questa attività in media da 2 a 6 ore al giorno. Dal sondaggio di Sonos e Doxa emerge che il 56% delle ...

Secondary ticketing : AssoMusica - +1750% per ticket Jovanotti - : Esposto all'Agcom, maggiorazioni anche per Elisa e Laura Pausini Assomusica , l'associazione degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo, ha presentato un esposto all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Agcom, e all'Antitrust, Agcm, per chiedere di sanzionare i siti di Secondary ticketing. L'...