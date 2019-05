MotoGp – Jorge Lorenzo entra nel box Ducati | i frame dell’esilarante errore del

MotoGp – Test Jerez - Jorge Lorenzo ottimista nonostante le cadute : “sono dolorante - ma sto bene” : Due cadute ma sensazioni positive: Jorge Lorenzo ottimista dopo la sua giornata in pista ai Test di Jerez de la Frontera Si è tenuta ieri un’importante giornata di Test, a Jerez de la Frontera, per i piloti della MotoGp. Dopo aver disputato domenica il Gp di Spagna, i campioni delle due ruote sono tornati in pista per Testare importanti novità e lavorare sodo con i loro team. AFP/LaPresse Giornata soddisfacente ma… dolorosa, ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a pezzi dopo Jerez : “deluso e preoccupato. Risultato pessimo - non sono a mio agio” : Jorge Lorenzo deluso e preoccupato dopo il 12° posto ottenuto nella gara di Jerez: il pilota spagnolo non riesce a trovare il giusto feeling con la sua Honda Mentre la Honda di Marc Marquez domina sul circuito di Jerez, quella di Jorge Lorenzo chiude la gara spagnola in 12ª posizione. Un Risultato pessimo per il pilota iberico che, nel post gara, non nasconde la sua preoccupazione per un feeling con la moto che stenta ad arrivare. ...

MotoGp - Claudio Domenicali distrugge Jorge Lorenzo : che attacco nei confronti dello spagnolo : Il CEO della Ducati ha parlato del pilota spagnolo, non risparmiandogli una velenosa frecciatina Il rapporto tra Claudio Domenicali e Jorge Lorenzo è tutt’altro che idilliaco, a maggior ragione dopo l’addio dello spagnolo alla Ducati per trasferirsi alla Honda. AFP/LaPresse Il CEO del team di Borgo Panigale non ha lesinato una frecciatina nei confronti del rider maiorchino, classificatosi dietro Danilo Petrucci nelle qualifiche ...

MotoGp - Jorge Lorenzo compie 32 anni al GP di Spagna : gli auguri di Dorna in un video : La Dorna non poteva dimenticare il cinque volte campione del mondo: ha voluto omaggiarlo con una clip che ripercorre tutte le sue gare sul circuito andaluso. I successi di Jorge Lorenzo a Jerez Nel ...

MotoGp - Jorge Lorenzo in cerca di certezze a Jerez : “fa molto caldo - dovrò migliorare ancora” : Jorge Lorenzo ha parlato a caldo dopo le prove libere del venerdì in quel di Jerez, il pilota della Ducati ha chiuso nono Jorge Lorenzo quest’oggi ha chiuso al nono posto le prove libere del venerdì in quel di Jerez. Il pilota della Ducati ancora fatica a trovare il feeling con la nuova moto, ma dei miglioramenti si stanno vedendo come rivelato anche da Lorenzo a Skysport: “Sono soddisfatto di quanto fatto, anche se oggi faceva ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGp - GP Spagna 2019 : “Non sono stato fortunato - voglio lottare per vincere!” : 45 punti contro 7 punti, un primo e un secondo posto contro zero: il bilancio è questo tra i due alfieri della Repsol Honda Marc Marquez e Jorge Lorenzo alla vigilia del GP di Spagna a Jerez de la Frontera, quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il campione del mondo, per il momento, ha imposto la sua legge e al maiorchino non resta che rimboccarsi le maniche. Di sicuro i guai fisici dell’ultimo periodo hanno condizionato e stanno ...

MotoGp – Lorenzo ci crede - Jorge positivo a Jerez nonostante le difficoltà : “vittoria? Perchè no?” : I problemi dei primi tre Gp non abbattono Jorge Lorenzo: il maiorchino della Honda pronto a far bene a Jerez de la Frontera La prima gara europea della stagione 2019 di MotoGp regala a Jorge Lorenzo sensazioni positive: nei giorni scorsi ha più volte rivelato sui social che punta alla vittoria, nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare nei primi tre Gp della stagione. Nella gara di Austin, Lorenzo ha avuto un problema tecnico con la sua ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Jorge Lorenzo e la scarsa adattabilità ai cambiamenti. Anche in Honda lo stesso film vissuto in Ducati : 45 punti contro 7 punti, un primo e un secondo posto contro zero: il bilancio è questo tra i due alfieri della Repsol Honda Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Il campione del mondo, per il momento, ha imposto la sua legge e al maiorchino non resta che rimboccarsi le maniche. Di sicuro i guai fisici dell’ultimo periodo hanno condizionato e stanno condizionando il lento processo di adattamento di Lorenzo alla nuova moto, dopo le esperienze ...

MotoGp – Nuovo record personale per Jorge Lorenzo alla vigilia del Gp di Jerez : il maiorchino più carico che mai [FOTO] : Jorge Lorenzo motivato e carico per il Gp di Jerez: record personale in bicicletta per il maiorchino della Honda alla vigilia del quarto round stagionale Manca poco ormai al quarto appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i campioni delle due ruote sono per il primo round europeo, che si disputerà domenica 5 maggio a Jerez de la Frontera. Jorge Lorenzo è motivato a far bene, dopo tre gare nelle quali non ha ottenuto i risultati sperati ...

MotoGp - Marc Marquez : “Non vedo l’ora di tornare in pista a Jerez”. Jorge Lorenzo : “Punto a questa gara da inizio anno” : Marc Marquez vuole dimenticare al più presto la caduta nel GP degli USA, due settimane fa lo spagnolo era scivolato a terra sul circuito di Austin dove aveva sempre vinto e non è così riuscito a porre il proprio sigillo nella terza tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda tornerà in pista nel weekend quando andrà in scena il GP di Spagna. Il Campione del Mondo punta a un pronto riscatto sul tracciato di Jerez e sembra molto motivato in ...

MotoGp – Jorge Lorenzo in Spagna per far bene : “sono concentrato su Jerez da inizio stagione” : Jorge Lorenzo motivato a far bene davanti al suo pubblico di casa: le sensazioni del maiorchino della Honda alla viglia del Gp di Jerez de la Frontera La prima gara europea della stagione 2019 di MotoGp è alle porte: i piloti sono pronti per sfidarsi a Jerez de la Frontera, dopo le prime tre appassionanti gare. In Spagna occhi puntati su Jorge Lorenzo, che davanti al suo pubblico di casa, su un circuito che ama tanto, vuole far bene e ...

MotoGp – Jorge Lorenzo carico a molla per il Gp di Jerez de la Frontera : il maiorchino avvisa i rivali con un post social [FOTO] : Jorge Lorenzo in Spagna per far bene: il maiorchino della Honda avvisa i suoi rivali con un post social alla vigilia del Gp di Jerez de la Frontera I piloti della MotoGp tornano protagonisti dopo due settimane di pausa con la prima gara europea della stagione 2019. Domenica si disputerà il Gp di Jerez de la Frontera, la prova del nove per diversi piloti e team, tra cui la Yamaha e la Ducati. Occhi puntatissimi su Marc Marquez, che dopo la ...

MotoGp – Un fan stuzzica Lorenzo sui social : la risposta di Jorge è spiazzante [FOTO] : Jorge Lorenzo oltre le difficoltà: il maiorchino certo di poter far meglio delle ultime gare già a Jerez con la Honda Jorge Lorenzo non molla: nonostante un periodo complicato, dovuto al susseguirsi di infortuni e al cambio di moto, il maiorchino della Honda sembra non abbattersi dopo le tre performance non soddisfacenti nei primi tre Gp della stagione 2019 di MotoGp. Lorenzo, così come accaduto con la Ducati, è certo di potersi adattare ...

MotoGp – Vinales in difficoltà - Jorge Lorenzo ammette : “so quale è il suo problema - l’ho vissuto anche io” : Jorge Lorenzo e le difficoltà di Maverick Vinales nelle prime gare della stagione 2019 di MotoGp: le parole del maiorchino sui problemi dello spagnolo della Yamaha La stagione 2019 non è iniziata col piede giusto per Maverick Vinales: lo spagnolo della Yamaha, nonostante l’ottimismo ed i cambiamenti non è riuscito ad ottenere buoni risultati nelle prime tre gare del campionato di MotoGp. AFP/LaPresse Mentre Valentino Rossi ha ...