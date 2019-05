Mose : Zaia e Brugnaro - 'sì a commissario - ma fondi a carico dello Stato' (2) : (AdnKronos) - I due Amministratori indicano anche che la struttura pubblica che opererà dovrà essere esclusivamente costituita dai Ministeri dell’Economia e Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti, dei Beni e Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, dalla Re

Mose - la proposta di Toninelli : “Tassa di scopo per pagare gestione”. Zaia : “Non tiro fuori soldi per un’opera nazionale” : Scontro a distanza tra il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e il governatore leghista del Veneto Luca Zaia sul Mose. Il Mit ha infatti presentato un emendamento al decreto Sblocca cantieri che prevede la nomina di un Commissario straordinario al sistema di dighe mobili per la difesa di Venezia dall’acqua alta e stima in circa 100 milioni l’anno il costo per la gestione e la manutenzione delle barriere. Secondo la ...

Venezia : Zaia - 'no totale a emendamento Mit per il Mose' : Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - “Non sono d’accordo nemmeno su una riga di quell’emendamento e mi adopererò perché non venga approvato. Il Mose è un’opera nazionale e se ne deve occupare il Governo. Lo dissi in tempi non sospetti che non avrei accettato da nessun Governo di nessun colore di dover tira