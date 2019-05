Corruzione : Montante condannato a 14 anni di carcere (2) : (AdnKronos) - L'ex Comandante della Guardia di Finanza di Caltanissetta Gianfranco Ardizzone è stato condannato a 3 anni, per lui la Procura aveva chiesto 4 anni e sei mesi di reclusione. Quattro anni a Marco De Angelis, ex funzionario della Questura di Agrigento per il quale la Dda aveva chiesto se

Caltanissetta - Antonello Montante condannato a 14 anni di carcere per associazione a delinquere e corruzione : Quattordici anni di carcere. Tre anni e mezzo in più rispetto alla richiesta della pubblica accusa. È una sentenza pesante quella emessa nei confronti di Antonello Montante. Al gup di Caltanissetta, Graziella Luparello, sono bastate meno di tre ore di camera di consiglio per condannarlo a 14 anni di reclusione. L’ex presidente di Confindustria Sicilia, considerato per un decennio un paladino dell’Antimafia, era accusato di associazione per ...

