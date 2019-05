motorinolimits

(Di venerdì 10 maggio 2019) Si torna in, dove tutto ha avuto inizio. La Formula 1 fa il suo ingresso in Europa, sul tracciato di Montmelò, teatro dei test invernali. Tracciato che, per piloti e team, non ha alcun segreto. Qui laaveva alimentato speranze iridate segnando ottimi riscontri cronometrici, ma i primi quattro GP della stagione hanno … L'articoloper laMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Minardi: Spagna ultima spiaggia per la Ferrari? Quasi - MotoriNoLimits : Minardi: Spagna ultima spiaggia per la Ferrari? Quasi - MinardiOfficial : #F1 Questo fine settimana la #Formula1 arriva in Spagna, teatro del quinto GP stagionale. Se la Mercedes ha stupito… -