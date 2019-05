Milena Miconi dopo 18 anni di convivenza mi sposo

people24.myblog

(Di venerdì 10 maggio 2019)ha annunciato il suo matrimonio con il compagno Mauro Graiani, con cui ha già condiviso 18die da cui ha avuto le sue due figlie, Sofia e Agnese. Ospite al programma “I Lunatici” laha raccontato: ”Mi18die 2 figlie abbiamo deciso di sposarci. Doveva essere una cosa per noi, privata, dovevamo semplicemente andare a mettere una firma, poi, piano piano, ha montato come la panna, questa cosa. Sono molto semplice nelle mie cose, non amo i festeggiamenti per me, per gli altri sì, per me no, mi imbarazzano.durante l’intervista, ha parlato di altri argomenti, quelli più curiose, sicuramente, riguardano i suoi fan feticisti e amanti dei piedi che si dividono in due gruppi, feticisti “educati” e quelli più invadenti e volgari che la“blocca” subito: Ci sono i feticisti che ...

