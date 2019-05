Milan | la nostalgia di Galliani | “mi mancano le notti da Champions | 8 finali

Scaroni : 'Addio a San Siro? Ho più nostalgia di un Milan vincente. Ristrutturazione è impraticabile : Il mio obiettivo è fare a Milan o lo stadio più bello del mondo. E c'è una sola strada: edificare un impianto ex novo. La Ristrutturazione è impraticabile per ragioni oggettive : non si possono ...

Sampdoria-Milan - quanta nostalgia guardando gli ex : tra brevi parentesi e grandi esperienze : Domani sera Sampdoria e Milan si sfidano in un match che vale l’Europa. In campo ci sono alcuni importanti ex dell’una e dell’altra squadra. Nella Sampdoria è presente il trequartista ex Milan Riccardo Saponara, arrivato in prestito dalla Fiorentina: con i genovesi, Saponara ha disputato 21 partite segnando 2 gol. Nella squadra rossonera, invece, militano tuttora ex della Sampdoria, ovvero Abate, Romagnoli e Strinic. Il ...