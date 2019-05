Migranti | naufragio al largo della Tunisia | «Una settantina di vittime» 135 già arrivati

Migranti - 70 morti in un naufragio : Sedici persone sono sopravvissute salvate da pescherecci nella zona. Nuovo scontro nel governo con botta e risposta a distanza tra il ministro dell’Interno e i 5 Stelle

Migranti - naufragio a 40 km da coste tunisine - molte decine di morti : Una imbarcazione carica di Migranti è affondata in acque internazionali, a 40 km dalla città tunisina di Sfax. Sedici persone sono state salvate da pescherecci che si trovavano nei pressi del luogo del naufragio, ma una settantina sarebbero annegati. Non è ancora noto il numero esatto delle vittime, la maggior parte delle fonti, tra cui l'agenzia di stampa tunisina Tap, parlano di 70 morti, alcune di una sessantina, perché sarebbero partiti ...

Migranti - naufragio al largo della Tunisia : «Almeno 70 morti». Salvini a Conte : «Serve una strategia comune» : ... ma per consolidarli «Serve un vero e proprio salto di qualità nella politica estera italiana nella sua collegialità, investendo profili di natura economica-commerciale e di politica estera tout ...

La strana ondata di partenze : 70 Migranti morti in un naufragio : Claudio Cartaldo Allarme in mare: dopo i due soccorsi di ieri, la Libia intercetta altri 2 barconi. Un'altro è alla deriva. naufragio in Tunisia Sarà colpa del bel tempo. Sarà l'avvicinarsi dell'estate. Ma il boom di barconi che in queste ore stanno partendo dalla Libia lascia materia per riflettere su cosa stia succedendo sulle coste libiche. Neppure nei giordi di guerra, con l'attacco di Haftar alla capitale controllata dal governo ...

