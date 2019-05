affaritaliani

(Di venerdì 10 maggio 2019) Dodici articoli. È l’ossatura dellegge sicurezza bis, completato oggi dal ministero dall’Interno: introduce nuove norme che chiariscono le competenze dei vari dicasteri a proposito di sbarchi, inasprisce le misure contro i trafficdi esseri umani e le sanzioni per chi aggredisce le Forze dell’Ordine Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Migranti, mossa anti-M5S di Salvini. Depotenziare Toninelli per decreto - raffaellamucci1 : RT @Affaritaliani: Migranti, mossa anti-M5S di Salvini Depotenziare Toninelli per decreto - Affaritaliani : Migranti, mossa anti-M5S di Salvini Depotenziare Toninelli per decreto -