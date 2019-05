Migranti | Mare Jonio ' Chiediamo porto sicuro'

Migranti - la nave Mare Jonio in acque italiane : chiediamo porto sicuro - : L'imbarcazione ha salvato ieri, a 40 miglia dalle coste della Libia, 30 Migranti che erano a bordo di un gommone in avaria. Ora si trova a 12 miglia a sud di Lampedusa ed è stata affiancata da due ...

22 : 01 | La nave Mare Jonio soccorre 29 Migranti al largo della Libia : 09.05.2019 - La nave Mare Jonio ha soccorso 29 migranti a bordo di un gommone in avaria in acque internazionali, a 40 miglia al largo della Libia. Tra le persone portate in salvo figurano anche una bimba di un anno e tre donne, di cui una incinta. "Abbiamo chiesto un porto sicuro al centro di coordinamento italiano", ha riferito la Mediterranea Saving Humans, rete delle associazioni italiane che con nave Mare Jonio compie azioni di monitoraggio ...

Mare Jonio salva 30 Migranti : tra loro una bimba di 1 anno. Salvini : “Porti chiusi” : 30 naufraghi salvati al largo della Libia: tra loro ci sono due donne incinte e una bimba di un anno. Salvini commenta così: "Un conto è una nave della Marina Militare che, attraverso il suo ministro di riferimento, si assumerà le proprie responsabilità, un altro una nave di privati o dei centri sociali come la Mare Jonio. Per loro, i porti restano chiusi".Continua a leggere

Migranti - Marina militare soccorre 40 persone in mare. Salvini : “Perché? Io non do porti” : La Marina militare italiana ha soccorso circa 40 Migranti al largo della Libia. La notizia è stata confermata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha però espresso tutti i suoi dubbi su questo salvataggio: "Perché in acque libiche? O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell’Interno che chiude i porti e qualcun altro che raccoglie i Migranti. io porti non ne do".Continua a leggere

23 : 58 | Migranti - l'Unicef : 365 morti in mare nei primi tre mesi del 2019 : 08.05.2019 - Nei primi tre mesi del 2019 sono state 365 le persone a perdere la vita nel Mediterraneo, oltre il 60% del numero totale di vittime registrate in tutto il 2018. Lo riferisce l'Unicef, sottolineando che circa 16mila Migranti e rifugiati hanno raggiunto l'Europa attraverso le rotte mediterranee. Il numero è in lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2018: la percentuale di bambini è aumentata da un arrivo su cinque a uno ...