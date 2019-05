Migranti | l' Ong ignora lo stop di Salvini Blitz dei militari su Mare Jonio

ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Claudio Cartaldo La nave di Mediterranea con a bordo 30 immigrati forza il blocco dei porti chiusi. E si piazza a 14 miglia da Lampesusa Altrie ancora scontri. Le Ong continuano a far pressione sull'Italia e a combattere la linea dei porti chiusi. Ieri laha recuperato 30al largo della Libia da un gommone in avaria e li ha subito portati verso l'Italia. La nave umanitaria questa mattina ha fatto il suo ingresso in acque italiane nonostante i divieti annunciati dal ministro dell'Interno Matteo, che non intende in alcun modo permettere all'imbarcazione "dei centri sociali" di far sbarcare i clandestini nel Belpaese. "In Italia arriva chi ha il permesso - ha detto- con i soldi risparmiati si assumeranno 8mila uomini nelle forze dell'ordine". Il fatto è che "pochi minuti fa" la"è entrata acque territoriali italiane 12 ...

Linkiesta : Anche se diminuisce il numero degli arrivi aumenta la percentuale di morti in mare. La verità è che non sappiamo co… - SkyTG24 : #UltimOra #migranti nave ong #MareJonio soccorre 29 persone al largo della #Libia #canale50 - Linkiesta : L'anno scorso nel Mediterraneo moriva 1 persona su 39, ora 1 su 6. Meno sbarchi non significa meno vittime. La stra… -