Migranti | la nave Mare Jonio in acque italiane | chiediamo porto sicuro

Migranti : attesa ad Augusta nave militare che ha soccorso 36 persone : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - E' attesa al porto militare di Augusta (Siracusa) la nave 'Stromboli' della Marina militare con a bordo i 36 Migranti soccorsi ieri dalla nave 'Cigala Fulgosi'. I Migranti sono stati trasbordati ieri sera sull'imbarcazione che ora è in viaggio verso il porto siciliano.

Migranti - la nave Mare Jonio entra in acque italiane : «Chiediamo porto sicuro» : La Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Human che ieri ha salvato a 40 miglia dalle coste della Libia 30 Migranti che erano a bordo di un gommone in avaria, è entrata in acque italiane....

22 : 01 | La nave Mare Jonio soccorre 29 Migranti al largo della Libia : 09.05.2019 - La nave Mare Jonio ha soccorso 29 migranti a bordo di un gommone in avaria in acque internazionali, a 40 miglia al largo della Libia. Tra le persone portate in salvo figurano anche una bimba di un anno e tre donne, di cui una incinta. "Abbiamo chiesto un porto sicuro al centro di coordinamento italiano", ha riferito la Mediterranea Saving Humans, rete delle associazioni italiane che con nave Mare Jonio compie azioni di monitoraggio ...

Migranti - Salvini : su nave Marina Trenta si assume responsabilità : Roma, 9 mag., askanews, - "Un conto è una nave della Marina Militare, che attraverso il suo ministro di riferimento si assumerà le proprie responsabilità, un altro una nave di privati o dei centri ...

Migranti : Orlando - 'gioia per salvataggio Nave Mare Jonio' : Palermo, 9 mag.(AdnKronos) - "Grande gioia per le 29 vite salvate dagli amici di Mare Jonio ma allo stesso tempo grande turbamento per le morti invisibili che continuano nel Mediterraneo. Quelle morti rese invisibili da inaccettabili e inumane politiche di negazione dei diritti fondamentali e di ost

Mare Jonio salva 29 Migranti - in mattinata altri 36 soccorsi dalla Marina italiana in zona Sar libica. Salvini 'Niente porto alla nave dei ... : Cronaca Circolare Salvini, tensione tra il Viminale e la Difesa sulla direttiva anti migranti di ALESSANDRA ZINITI Ieri la guardia costiera libica ha soccorso e riportato indietro 230 migranti ...

Nave della Marina salva 40 Migranti. Salvini non ci sta e nega l’approdo : Il salvataggio è avvenuto in acque Sar libiche. Il responsabile del Viminale non concede i porti e attacca la ministra Trenta: «Non è possibile che un ministro chiuda i porti e un altro accolga i migranti»

Conte : partner Ue prenderanno Migranti da nave italiana : Sibiu, Romania,, 9 mag., askanews, - Malta, Francia e Lussemburgo fra i paesi Ue hanno già dato la loro disponibilità per accogliere una parte dei 36 migranti soccorsi in acque internazionali dalla ...

Migranti : Di Maio - 'verificare perché nave Marina militare abbia agito in quella zona' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Io ho sentito il presidente del consiglio e stiamo ancora verificando prima di tutto perché questa nave militare abbia agito lì. Per quello che so è una nave che era in supporto alle autorità libiche, in Libia. Quindi fa parte di quello che facciamo ogni giorno con i n

Nave della Marina ha soccorso un barcone con 40 Migranti : Salvini annuncia che una Nave della Marina militare italiana ha soccorso un barcone con 40 migranti a bordo al largo della Libia. E fa sapere che, anche in questo caso, i proti rimarranno chiusi. Dice il vicepremier: "Sto seguendo la vicenda di una Nave della Marina militare che, in acque libiche, ha raccolto 40 immigrati, io porti non ne do". Si chiede Salvini: "Perché in acque libiche, peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica, ...