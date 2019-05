Migranti | la Mare Jonio sbarcherà a Lampedusa

Migranti - sequestrata la nave Mare Jonio a Lampedusa : La Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Human che ieri ha salvato a 40 miglia dalle coste della Libia 30 Migranti che erano a bordo di un gommone in avaria, è stata sequestrata a...

Migranti - la Mare Jonio con a bordo 30 persone entra in acque italiane : controllo della Finanza. “Chiediamo porto sicuro” : La Mare Jonio è entrata in acque italiane. La nave della ong Mediterranea Saving Human che giovedì ha salvato 30 Migranti a 40 miglia dalle coste della Libia che erano a bordo di un gommone in avaria sta facendo rotta verso Lampedusa e chiede “un porto sicuro”. Due motovedette della Guardia di Finanza hanno raggiunto l’imbarcazione e sono salite a bordo per un “controllo di polizia“, come prevede l’ultima ...

Mare Jonio in acque italiane - Conte dà l’ok allo sbarco dei Migranti salvati dalla Marina : La nave umanitaria del gruppo Mediterranea Saving Human ha chiesto all'Italia un porto sicuro in cui sbarcare i trenta migranti soccorsi in Mare tra cui minori e donne incinte. La nave è stata bloccata la largo di Lampedusa dalla Guardia di Finanza che è salita a bordo per un controllo di polizia. Intanto Conte ha dato l'ok allo sbarco dei 36 migranti soccorsi sempre al largo della Libia ma da una nave della Marina militare italiana.Continua a ...

Migranti - l'Ong ignora lo stop di Salvini. Blitz dei militari sulla Mare Jonio : Claudio Cartaldo La nave di Mediterranea con a bordo 30 immigrati "forza" il blocco dei porti chiusi. È al largo di Lampedusa Altri Migranti e ancora scontri. Le Ong continuano a far pressione sull'Italia e a combattere la linea dei porti chiusi. Ieri la Mare Jonio ha recuperato 30 Migranti al largo della Libia da un gommone in avaria e li ha subito portati verso l'Italia. La nave umanitaria questa mattina ha fatto il suo ingresso in ...

