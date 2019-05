ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Locome mezzo per. Aarriva la dodicesima edizione del. La manifestazione, la cui prima edizione si è svolta nel giugno 2008 per poi allargarsi a macchia d’olio in città come Milano, Roma e Napoli, prende il via oggi, venerdì 10 maggio, da piazza Magione. L’obiettivo è promuovere le relazioni interculturali tra le diverse componenti che abitano nella città metropolitana, provando a mettere in discussione le dicotomie centro/periferia ed/esclusione. “Parlare in questo momento storico di undiverso è più che mai importante – dicono gli organizzatori – Le rivolte e il desiderio di liberazione che arriva dalle sponde sud delci viene presentato come un problema tra profughi e clandestini. L’imbarbarimento dell’Occidente, incapace di leggere aldilà dei propri ...

TutteLeNotizie : Migranti, a Palermo il Mediterraneo antirazzista: sport per inclusione sociale - Noovyis : Un nuovo post (Migranti, a Palermo il Mediterraneo antirazzista: sport per inclusione sociale) è stato pubblicato s… - palermo24h : Salvate 30 persone, i migranti della “Mare Jonio” sbarcano a Lampedusa: c’è un bimba -