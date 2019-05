Mezzogiorno in famiglia chiude? Parla Massimiliano Ossini | “Giusto o sbagliato…”

Oroscopo Paolo Fox 6-12 maggio : classifica a Mezzogiorno in Famiglia : Mezzogiorno in Famiglia, Oroscopo settimanale 6-12 maggio: classifica di Paolo Fox Si conclude la prima settimana di maggio con un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dello zodiaco: la classifica di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia con l’Oroscopo della settimana prossima. Al dodicesimo posto il segno dell’ACQUARIO: agitato con se stesso. Non riescono a trovare la via giusta. Situazioni conflittuali e noiose. ...

Mezzogiorno in famiglia - bruttissima voce su Massimiliano Ossini : "Ha pochi amici" - così in Rai... : Mancano circa due mesi alla presentazione dei palinsesti televisivi della stagione 2019-2020 ed è facile immaginare che ai piani alti di Viale Mazzini sia un momento particolarmente caotico, in cui si deve decidere non solo quali programmi confermare e rafforzare, ma anche su quali volti puntare. Un

Rumors Rai : da Liorni a «Reazione a Catena» alla chiusura di «Mezzogiorno in Famiglia» : Massimiliano OssiniMassimiliano OssiniMassimiliano OssiniMassimiliano OssiniMassimiliano OssiniMassimiliano OssiniMassimiliano OssiniMassimiliano OssiniMassimiliano OssiniPer i piani alti del Servizio Pubblico sono giorni febbrili, visto che, tra pochi mesi, saranno annunciati i palinsesti autunnali. Negli uffici di viale Mazzini si valuta, si pondera, si scarta, si ricicla, e tutte le notizie sono da prendere con le pinze, perché ...

Mezzogiorno in Famiglia verso la chiusura/ Freccero pronto a tagliare lo show di Rai2 : Terremoto in Rai, Mezzogiorno in Famiglia verso la chiusura. Carlo Freccero pronto a tagliare lo show con Massimiliano Ossini e Adriana Volpe

Mezzogiorno in famiglia su Rai 2 è a rischio chiusura : Mezzogiorno in famiglia con Adriana Volpe non andrà più in onda? Brutte notizie per i telespettatori di Mezzogiorno in famiglia. Secondo un’indiscrezione riportata da Tv Blog, lo storico programma di Rai 2 rischia di non andare più in onda il prossimo anno. A quanto pare il nuovo direttore di rete, Carlo Freccero, starebbe pensando di […] L'articolo Mezzogiorno in famiglia su Rai 2 è a rischio chiusura proviene da Gossip e Tv.

Mezzogiorno in Famiglia - terremoto in Rai : voci sulla scelta drastica dei piani altissimi : Prima sembrava che I fatti vostri fosse destinato alla chiusura, poi il pericolo per Giancarlo Magalli è scampato. Adesso sembra che non vedrà il 2020 un'altra trasmissione storica di Raidue, sempre di Michele Guardì: Mezzogiorno in Famiglia. La decisione è ovviamente del direttore di rete Carlo Fre

Oroscopo Paolo Fox : previsioni a rischio a Mezzogiorno in Famiglia? : Mezzogiorno in Famiglia chiude? A rischio l’Oroscopo di Paolo Fox domenicale Dalla prossima stagione televisiva sul secondo canale della Tv di Stato potrebbe non andare più in onda un programma storico e di punta della fascia del Mezzogiorno del sabato e della domenica. Mezzogiorno in Famiglia chiude? È questa l’indiscrezione lanciata dal portale Blogo, che ha diffuso la notizia della mancata riconferma del varietà ideato e diretto ...

Mezzogiorno in Famiglia a rischio chiusura? Freccero pronto a tagliare un altro programma storico di Rai2 : “Occorre fare sacrifici, sottrarre energie nel daytime e concentrarle in fascia serale. Sulle fasce depotenziate farò una cosa semplice: repliche, ma contenuti alti. Bisogna fare dei calcoli. Detto Fatto poteva andare su Rai1, I Fatti Vostri di Guardì anche. Sono programmi da Rai1, sono fatti bene, ma sono da Rai1″, così Carlo Freccero annunciava il rischio cancellazione di due programmi di punta del daytime di Rai2 nel corso della ...

Retroscena Blogo : Rai2 - Mezzogiorno in famiglia verso la chiusura : Nel palinsesto di Rai2 della prossima stagione potrebbe esserci (almeno) una importante novità. Infatti, stando a quanto risulta a Blogo, sarebbe praticamente certa la mancata riconferma di Mezzogiorno in famiglia. Lo storico programma di Michele Guardì, in onda la mattina il sabato e la domenica sulla seconda rete della tv pubblica, dovrebbe terminare (per sempre) tra poche settimane. Al suo posto sarebbero previsti telefilm.La decisione ...

