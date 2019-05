Meteo Roma del 10-05-2019 ore 19 | 15

Allerta Meteo Emilia Romagna : temporali per tutta la giornata di domani : Allerta per temporali e criticità idraulica in Emilia Romagna: l’ha emessa la protezione civile regionale per tutta la giornata di domani. Previsti temporali associati a forti raffiche di vento nelle aree pianeggianti del territorio Emiliano-romagnolo. In particolare, l’Allerta gialla per temporali riguarda la pianura Emiliana orientale e centrale, la pianura e bassa collina Emiliana occidentale, con l’interessamento di tutte ...

Meteo - un altro weekend a rischio. Domenica la giornata peggiore a Roma e Firenze : Roma . Vento freddo, temporali, grandine e neve. Un altro weekend difficile per questo maggio autunnale. Fra sabato 11 e Domenica 12 un vero e proprio vortice invernale. Si comincia domani mattina con ...

Meteo Roma del 10-05-2019 ore 06 : 10 : Meteo di nuovo Un saluto dalla redazione te Roberta Frascarelli per l’aggiornamento Meteo oggi al nord giornata migliore con Cieli poco nuvolosi al mattino e condizioni di tempo stabile su tutte le ragioni possibili piogge a colazione al pomeriggio sulle Alpi centro-orientali in Appennino in esaurimento stasera al centro il tempo stabile al primo mattino e certo sulla Toscana con locali deboli piogge possibili piogge acquazzoni durante ...

Meteo - weekend autunnale : pioggia - vento e neve. Temporali su Roma : Dove è finita la primavera? Anche il prossimo weekend sembra destinato a subire le pazzie di questa bizzarra stagione che sembra aver perso la sua identità. Dal nord Europa infatti, si prepara un ...

Meteo - vento e grandine nel weekend. Allarme nubifragi in Emilia Romagna e Veneto : ROMA . L'assalto alla primavera non è ancora finito. grandine e vento per tutto il weekend con calo delle temperature. E persino neve sulle Alpi. E gli strascichi della nuova perturbazione si faranno ...

Meteo Roma del 09-05-2019 ore 06 : 10 : Meteo dalla redazione nuovo aggiornamento Meteo in studio Roberta Frascarelli oggi Nord peggiora nuovamente il tempo iniziare dalle regioni più occidentali prima pioggia in mattinata pioggia acquazzone in estensione al pomeriggio su tutte le regioni nevicate sulle Alpi oltre 1600 1900 metri di quota con accumuli abbondanti tra Valle d’Aosta Piemonte Lombardia al centro condizioni di tempo stabile fin dal mattino con Cieli poco nuvolosi ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per le piene dei fiumi : “Per la giornata di mercoledì 8 maggio non sono previsti fenomeni Meteorologici significativi al fini dell’Allerta. La criticità idraulica gialla nelle zone F e D è riferita alla propagazione delle piene nei tratti vallivi di Secchia e Reno. Si segnala la possibilità di deboli precipitazioni che interesseranno prevalentemente il settore occidentale“: lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale ...

Meteo - violente grandinate e forse un altro tornado in Romania [FOTO e VIDEO] : Secondo un’allerta dell’Amministrazione Meteorologica Nazionale (ANM) della Romania, il maltempo sarà molto forte in questi giorni sul Paese, con i Meteorologi che prevedono piogge torrenziali, temporali e grandine distruttiva per l’intera nazione. In alcune zone, la pioggia potrà raggiungere i 60l/m². L’allerta è valida fino alla mattina di domani, mercoledì 8 maggio. In questo periodo le temperature caleranno in tutto il Paese e sulle montagne ...

