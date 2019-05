Meteo | le previsioni mensili dell’Aeronautica Militare | la prossima settimana si apre con

Giro d’Italia 2019 : le previsioni Meteo. Grande freddo per due settimane - poi esploderà il caldo africano? : Stiamo vivendo un inizio del mese di maggio davvero da brividi e da pelle d’oca, il freddo ha infatti invaso la nostra penisola e i primi dieci giorni di questo mese primaverile sono stati tra i più freddi della storia. Un avvio praticamente quasi invernale che potrebbe anche condizionare la fase iniziale del Giro d’Italia che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna. Diamo uno sguardo più dettagliato alle ...

Previsioni Meteo Toscana : Bollettino Meteo Toscana per 10 Maggio 2019 Meteo Toscana elaborazione grafica a cura di Rete Meteo Amatori In Toscana, avremo tempo generalmente più stabile grazie ad un lieve aumento della pressione. La giornata risulterà tuttavia parzialmente nuvolosa con maggiori aperture nel corso del pomeriggio/sera. Possibili deboli fenomeni tra alto pisano e fiorentino tra notte e primo mattino. I Venti risulteranno occidentali fin ...

Meteo - le previsioni di venerdì 10 maggio - : L'assenza di un solido anticiclone costringe l'Italia ad essere mirino di continue perturbazioni. Anche nei prossimi giorni dovremo fare i conti con l'instabilità, temperature in calo e nuove piogge ...

Previsioni Meteo weekend 11-12 maggio : tempeste di grandine e vento in arrivo : Continua la bizzarra primavera, perché dopo una piccola tregua di qualche giorno tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio, nel weekend dovrebbe tornare il maltempo un po' sparso in tutto il territorio italiano. Le Previsioni del meteo per 11 e 12 maggio, infatti, sono tutt'altro che positive e non preannunciano nulla di buono. Secondo quanto si apprende dal sito de Il meteo.it, è in arrivo un altro vortice polare di aria fredda che a breve investirà il ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Giovedì 9 Maggio 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo instabile per un flusso umido atlantico che determinerà precipitazioni specie tra notte e mattino. I Venti risulteranno moderati di Scirocco, in rotazione poi a ...

Previsioni Meteo Toscana : Bollettino Meteo Toscana per 9 Maggio 2019 Meteo Toscana elaborazione grafica a cura di Rete Meteo Amatori In Toscana, avremo tempo instabile per un flusso umido atlantico che determinerà precipitazioni specie tra mattina e pomeriggio. Non si esclude la possibilità che sui settori settentrionali della regione si vadano a sviluppare dei temporali localmente forti. I Venti risulteranno moderati di Scirocco, in rotazione poi a ...

Meteo - le previsioni giovedì 9 maggio : ultime news - Sky Tg24 - : Temperature in rialzo, ma la primavera stenta a decollare in diverse aree del Paese. Instabilità al Nord-Est, in Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Cielo sereno in buona parte del Sud - ...

Previsioni Meteo : crisi profonda della primavera - nel week-end "inizia" l'autunno : Che la primavera stesse zoppicando era abbastanza evidente, ma che la bella stagione potesse precipitare così nessuno poteva aspettarselo : dopo l'ondata di freddo artico occorsa nell'ultimo...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Mercoledì 8 Maggio 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo parzialmente nuvoloso con possibili precipitazioni in serata/notte in particolare nelle zone settentrionali. I Venti risulteranno moderati di Scirocco I Mari ...

Previsioni Meteo Toscana : Bollettino Meteo Toscana per 8 Maggio 2019 Meteo Toscana elaborazione grafica a cura di Rete Meteo Amatori In Toscana, avremo tempo in graduale peggioramento con precipitazioni dal pomeriggio/sera sui settori dell’Alta Toscana. Variabile altrove. I Venti risulteranno moderati di Scirocco Le Temperature risulteranno in calo nei valori minimi, in aumento in quelli massimi I Mari risulteranno mossi Rischio ...

Meteo - le previsioni di mercoledì 8 maggio : ultime news - Sky Tg24 - : Dopo una breve tregua è in arrivo un nuovo peggioramento del tempo. Al Nord, nella giornata di mercoledì, sono attese piogge fin dal mattino. Nubi anche al Centro, mentre al Sud il tempo resterà in ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuvole e piogge al Nord in settimana - Domenica di maltempo in tutta Italia : Mentre ci godiamo una giornata finalmente libera dal maltempo in tutta Italia, già da domani, mercoledì 8 maggio, nuvole e piogge torneranno ad interessare il Nord e sarà così, in linea generale, anche per il resto della settimana, con la nuvolosità e qualche piovasco che si faranno occasionalmente strada verso sud. Per Domenica 12 maggio, invece, ci attende un generale peggioramento delle condizioni Meteo su tutto il Paese, con fenomeni un po’ ...