Meteo Giro d’Italia | rischio temporali sulla crono di Bologna E la tappa di domenica a

(Di venerdì 10 maggio 2019) Inizia domani ild’Italia 2019 con una breve ma spettacolaremetro di 8km dal centro storico difino al San Luca, con gli ultimi 2.1km alla pendenza media del 9,7% (con punte del 16%). A complicare ulteriormente le cose ci penserà il maltempo: proprio nel corso del pomeriggio aarriveranno forti, probabilmente anche con grandine e forti raffiche di vento. Ilè concreto dopo le 18 e diventa importante dopo le 19. Il primo corridore dellapartirà alle 16:50, l’ultimo poco prima delle 20:00. Così l’ordine di partenza potrebbe rivelarsi decisivo per il vincitore dellae i distacchi tra i big (attesissimi Nibali, Dumoulin, Yates e Roglic, ma attenzione a non sottovalutare Miguel Angel Lopez, Jungels, Woods, Carapaz, Landa e Formolo). Le condizionirischiano di compromettere in modo ancor più serio la 2ª, ...

