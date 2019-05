Mercati europei positivi Fa eccezione Londra

Sell-off sui Mercati europei - Milano inclusa : Finale in rosso per le principali borse europee penalizzate dai timori per una rottura sui negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina e appesantiti dall'andamento negativo di Wall Street. L' Euro / ...

Mercati europei in rosso dopo stretta su dazi : Chiudono in rosso i listini azionari del Vecchio Continente colpiti dalla minaccia del Presidente USA di aumentare i dazi sui prodotti provenienti dalla Cina in settimana. Venerdì 10 maggio scatterà ...

In deciso calo i Mercati europei - Milano inclusa : Si muove in territorio negativo Piazza Affari insieme alle altre principali Borse europee orfane di Londra, rimasta chiusa per il Bank Holiday. Intanto il mercato USA mostra un andamento negativo. Sui ...

Sell-off sui Mercati europei. Pesano minacce Trump su dazi : Giornata ancora negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso , assieme agli altri Eurolistini, orfani oggi del faro di Londra chiusa per festività . Sui listini azionari del Vecchio ...

Mercati europei in stand-by. A Milano bene le banche : Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei in vista della riunione del FOMC della Fed che deciderà sui tassi d'interesse. Leggermente positiva invece la performance di Piazza ...

Mercati europei prudenti. Milano aspetta S&P : Si chiude senza grandi direzioni la seduta odierna per le principali borse europee, dove Piazza Affari è rimasta prudente in attesa del giudizio sul rating italiano da parte dell'agenzia S&P . I ...

Mercati europei ingessati : Seduta invariata per Piazza Affari , mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Il focus degli investitori resta concentrato sul flusso delle trimestrali in arrivo dall'Europa e da ...

Mercati europei deboli. Milano si allinea : Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resiste leggermente al vento delle vendite. Il focus degli investitori è concentrato sul flusso delle ...

Mercati europei chiusi - appuntamento a martedi' : Mercati europei oggi chiusi per festività, le contrattazioni riprenderanno martedì 23 aprile. La prossima sarà la settimana dei numeri trimestrali delle maggiori banche europee. 19 aprile 2019 Diventa ...

Il rischio di nuovi dazi americani innervosisce i Mercati europei : Milano. Ha ragione chi sostiene che le tensioni commerciali sono il principale fattore d'incertezza globale del 2019. Non tanto perché il negoziato tra Usa e Cina è ancora lontano da un accordo, ma perché la minaccia di imporre nuove dazi è diventata un'arma che il presidente americano Donald Trump

Risultato positivo per Milano e gli altri Mercati europei : Borse europee in territorio positivo nella prima seduta della settimana , con gli investitori fiduciosi in un accordo commerciale a breve tra Stati Uniti e Cina. Intanto buone nuove giungono dalla ...

Brillano i Mercati europei : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente , trainate dai dati positivi giunti dalla Cina con l 'indice PMI manifatturiero salito a marzo a 50,5 punti che rappresenta il livello più' ...

Mercati europei positivi : Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta in territorio positivo, confermando l'andamento rialzista dell'avvio. A sostenere il sentiment degli investitori contribuiscono le ...

Mercati europei cauti. Piazza Affari leggermente positiva : Riflettori puntati sulla BCE, con il Presidente dell'Eurotower, Mario Draghi , che in merito al rallentamento dell'economia ha parlato di "una dinamica più moderata che non prelude per forza un ...