blogo

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1,ha raccontato l'amore conDe, che dura da molti anni ed è quello che il popolare conduttore aspettava da sempre. Partiamo da uno dei format più fortunati della sua compagna: 'Amici'. Lei lo segue con attenzione? “Si, perché poi vengo interrogato la mattina successiva. Mi piace, lo vedo tutto. E vedo anche 'C'è posta per te' seguo tutto”.: "diDema lei non mi hadi esserlo" 10 maggio 2019 16:36.

gossipblogit : Maurizio Costanzo: 'Geloso di Maria De Filippi ma lei non mi ha dato motivo di esserlo' - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Maurizio Costanzo: «Ho sofferto più per la Roma che per amore. Del matrimonio di Pamela Prati non me ne può fregare di meno» h… - leggoit : Maurizio Costanzo: «Ho sofferto più per la Roma che per amore. Del matrimonio di Pamela Prati non me ne può fregare… -