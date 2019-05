Maurizio Costanzo : “Aspettavo Maria da una vita” - : Roberta Damiata Tenera ed emozionante intervista di Maurizio Costanzo nel programma radiofonico "Un giorno da pecora" dove racconta che Maria De Filippi è la donna che aspettava da una vita Una dichiarazione d’amore bella e buona quella fatta oggi da Maurizio Costanzo ospite a “Un giorno da pecora” il programma radiofonico di Rai Radio 1. Maurizio ha raccontato la sua lunga storia con Maria De Filippi che era quello che aspettava da ...

Amici - amara confessione di Maurizio Costanzo su Maria De Filippi : 'Perché sono costretto a guardarlo' : Se seguo Amici ? Sì. Perché poi vengo interrogato la mattina successiva'. Maurizio Costanzo , ospite di Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1 , parla dell'amore con Maria De Filippi e dei suoi ...

Maurizio Costanzo difende Fabio Fazio : "Non deve tagliarsi lo stipendio" : 'Il contratto a Fabio Fazio lo ha fatto un Dg della Rai, non è che è andato lì con la pistola. Fa un programma che fa il 15% di share, a questo punto perché dovrebbe autoridursi un contratto firmato ...

Maurizio Costanzo : 'Ho sofferto più per la Roma che per amore. Del matrimonio di Pamela Prati non me ne può fregare di meno' : ' Ho sofferto più per la Roma che per amore. Ma la Roma è una fede '. A parlare è Maurizio Costanzo , giornalista, conduttore e grande tifoso Romanista, ai microfoni del programma di Rai Radio1 Un ...

Amici - amara confessione di Maurizio Costanzo su Maria De Filippi : "Perché sono costretto a guardarlo" : Se seguo Amici? Sì. Perché poi vengo interrogato la mattina successiva". Maurizio Costanzo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, parla dell'amore con Maria De Filippi e dei suoi fortunatissimi programmi. "Amici mi piace, lo vedo tutto. E vedo anche C'è posta per te, seguo tutto". Tranne Uom

Maurizio Costanzo : "Mina a Sanremo sarebbe un'iniezione di intelligenza. Guardo Amici perché poi Maria mi interroga" : “Se mi piacerebbe Mina come direttrice artistica di Sanremo? Assolutamente sì. Mi piacerebbe qualunque cosa purché esca da Lugano. La trovo molto intelligente, una grande artista, a Sanremo potrebbe fare bene. sarebbe una iniezione di intelligenza”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Maurizio Costanzo, che è stato ospite in studio della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.Con ...

Maurizio Costanzo : "Geloso di Maria De Filippi ma lei non mi ha dato motivo di esserlo" : Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Maurizio Costanzo ha raccontato l'amore con Maria De Filippi, che dura da molti anni ed è quello che il popolare conduttore aspettava da sempre. Partiamo da uno dei format più fortunati della sua compagna: 'Amici'. Lei lo segue con attenzione? “Si, perché poi vengo interrogato la mattina successiva. Mi piace, lo vedo tutto. E vedo anche 'C'è posta per te' seguo tutto”.prosegui la letturaMaurizio ...

Maurizio Costanzo approva Mina e Amadeus a Sanremo 2020 : Maurizio Costanzo parla della possibilità di vedere Mina e Amadeus al Festival di Sanremo 2020 A Maurizio Costanzo piace l’idea di vedere Mina e Amadeus al Festival di Sanremo 2020. La prima nel ruolo inedito di direttore artistico, il secondo in quello di conduttore. Dopo il rifiuto di Claudio Baglioni, che ha condotto con successo […] L'articolo Maurizio Costanzo approva Mina e Amadeus a Sanremo 2020 proviene da Gossip e Tv.

Maurizio Costanzo : "Io e Maria verso le nozze d'argento - ma sono ancora geloso di lei" : Il giornalista e conduttore televisivo racconta l'amore per la moglie. Insieme da quasi 25 anni, la coppia ha un figlio...

Maurizio Costanzo - Teo Teocoli torna da Fazio : l'ingiustizia grave della tv - cosa merita l'attore : Veniamo da un lungo periodo contrappuntato di feste comandate e di lunghi "ponti". Suggerirei, perciò, che i programmi televisivi che hanno creato abitudine ed affezione, non vengano, come invece accade, rimandati alla settimana a seguire. Dobbiamo dirlo ancora una volta: Teo Teocoli è veramente bra

Maurizio Costanzo vs Pamela Prati/ 'Matrimonio con Mark Caltagirone? È una stronz*ta' : Maurizio Costanzo stronca il matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone, rinviato per motivi di salute: ' una stronz*ata'.

Simona Ventura contro Alessia Marcuzzi : Maurizio Costanzo interviene : Simona Ventura contro Alessia Marcuzzi: l’Isola dei famosi divide le sue conduttrici Di recente abbiamo visto Simona Ventura e Alessia Marcuzzi lanciarsi delle frecciatine reciproche sui giornali e in tv. La prima, come i ben informati sapranno, in un’intervista aveva dichiarato di non aver apprezzato molto il modo in cui la Marcuzzi aveva gestito il […] L'articolo Simona Ventura contro Alessia Marcuzzi: Maurizio Costanzo ...

Maurizio Costanzo Show - Ultima Puntata : Barbara Palombelli e le Emozioni di Un’Adozione! : Maurizio Costanzo Show, Ultima Puntata: una serata molto vasta di argomenti e di Emozioni. Franco Manna esporta la vera pizza napoletana in tutto il mondo. Irene Ghergo e la sua idea di “cazzeggio”. Le battute di Pio e Amedeo. Maurizio Costanzo Show, Ultima Puntata: Ecco perché la Palombelli ha deciso di far partecipare sua figlia al Grande Fratello 16. L’appuntamento settimanale con il salotto del Maurizio Costanzo Show, in onda su Canale 5, ...

Soleil Sorge provoca Jeremias Rodriguez : il gesto al Maurizio Costanzo Show : Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez svelano una curiosità sul loro rapporto Sono stati ospiti nella puntata di Maurizio Costanzo Show trasmessa ieri sera: Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez hanno regalato attimi di spensieratezza e divertimento al pubblico. La nota coppia nata nel corso della loro permanenza in Honduras nelle vesti di naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi (il reality Show condotto da Alessia Marcuzzi) si ...