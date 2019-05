Matteo Salvini - panico nella Lega : "Solo questione di tempo" - il gioco sporco del M5s - capitano fregato : "È solo questione di tempo". nella Lega cresce il pressing su Matteo Salvini: occorre rompere con il Movimento 5 Stelle e far cadere il governo ora, altrimenti si rischia grosso. Il caso Siri, con il sottosegretario leghista indagato e silurato dal premier Giuseppe Conte su input di Luigi Di Maio, è

Matteo Salvini - la vendetta su Luigi Di Maio : "Adesso vediamo" - il "campo minato" per farlo affondare : Ingoiato il boccone amaro su Armando Siri, la Lega e Matteo Salvini si preparano a lanciare la "fase 2" contro il Movimento 5 Stelle. Parola d'ordine, scrive il Corriere della Sera, "cronoprogramma minato". In altre parole, il Carroccio andrà all'assalto degli alleati grillini con più temi-chiave, u

Il sondaggio di Antonio Noto : Matteo Salvini cresce al Centro - pari M5s di Luigi Di Maio e Pd : Mancano due settimane alle elezioni europee e nove milioni di italiani sono ancora indecisi su quale partito votare. Probabile che la metà di questi alla fine si asterrà, ma quelli che si recheranno alle urne potranno fare la differenza. "Analizzando invece le intenzioni di chi, ad oggi, sa già come

Matteo Salvini se ne frega : dal giubbotto Pivert alla difesa di Altaforte - continua a lisciare il pelo al mondo fascistoide : Il libro sfoggiato come il giubbetto blu, con il marchio Pivert in bella vista, il brand di cui è titolare Francesco Polacchi, che Matteo Salvini indossò all’Olimpico un anno fa, omologandosi alla moda di Casapound. Lo stesso che indossava Simone Di Stefano, il 25 febbraio del 2015, il giorno della manifestazione della Lega a Piazza del Popolo, con le falangi neo-fasciste che scendevano dal Pincio in una nuvola di ...

Matteo Salvini e il video dell'immigrato che minaccia il vigile : "Questa è la vita reale. Io non mollo" : "Se non avevi la divisa...". L'immigrato, un venditore abusivo, minaccia e punta il dito contro il vigile che lo ferma. La scena, avvenuta a Roma, è stata ripresa in un video e rilanciata sul suo profilo Facebook da Matteo Salvini. Che scrive: "Roma, venditore, abusivo, e si permette pure di minacci

Matteo Salvini espone Luigi Di Maio al pubblico ludibrio : "Questo è un senatore M5s. Ti dico una cosa" : "Questo è un senatore del Movimento 5 Stelle". Matteo Salvini dichiara guerra ai grillini sul caso "cannabis libera" e sbatte in prima pagina (o meglio, sulla propria pagina Facebook) la foto di Matteo Mantero, eletto dei 5 Stelle a Palazzo Madama. Scatto, per la verità, piuttosto imbarazzante, ma i

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio - il retroscena devastante : 'La dovete finire' - gelo davanti ai ministri : Il CdM di mercoledì su Armando Siri è stato il primo contatto ravvicinato tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo settimane di gelo personale, politico e istituzionale. L'occasione era la meno ...

Roberto Maroni a L'aria che tira - rimprovero a Matteo Salvini sul caso-Armando Siri : "Il suo errore" : Alla fine, Armando Siri è stato costretto a rimettere le deleghe. Una mezza sconfitta per la Lega, che però in Consiglio dei Ministri non poteva farci nulla: era in minoranza. Non a caso, Matteo Salvini ha subito rilanciato su flat tax e autonomia. E il caso-Siri tiene ancora banco a L'aria che tira

Matteo Salvini sbotta contro la Marina militare italiana che ha soccorso dei migranti in acque libiche : La Marina militare italiana ha soccorso 40 migranti in acque libichie. Matteo Salvini sbotta contro e tira in ballo i problemi del governo confermandoli Un gruppo di circa 40 migranti è stato soccorso, questa mattina, al largo della Libia da una nave della Marina militare italiana. Immediato l’intervento sul caso del ministro dell’Interno Matteo Salvini che tira … Continue reading Matteo Salvini sbotta contro la Marina militare italiana ...

Cannabis legale : ministro Matteo Salvini - ma cosa ti sei fumato? : Mi costituisco, confesso: ho fumato Cannabis, illegale e legale. L’ho fatto a lungo, soprattutto nel primo caso. Non ne vado orgoglioso, ma men che meno mi pento. Poi ho smesso. Ho smesso di fumare Cannabis con alti contenuti di Thc, quella illegale, per intendermi con chi non fosse avvezzo alla questione nel 2014. L’ho fatto per due motivi: non mi dava più alcun piacere, anzi mi agitava, e allo stesso tempo ho maturato una ...

Matteo Salvini da Lilli Gruber - Rita Dalla Chiesa sbotta : 'L'intervista più irritante della storia' : A Rita Dalla Chiesa non è piaciuta l'intervista di Otto e Mezzo a Matteo Salvini. Su Twitter, l'opinionista televisiva si è scagliata contro Lilli Gruber con una serie di commenti nella quale la mette ...

Elisabetta Trenta - diktat alla Marina : salvati immigrati in Libia. Furia di Matteo Salvini : resa dei conti? : Nuove tensioni nel governo tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta, dopo che una nave della Marina militare ha salvato 40 naufraghi intercettati in acque libiche. Dal Viminale è partito l'attacco contro la ministra della Difesa: "Perché in acque libiche, peraltro pattugliate dalla guardia costiera l

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : “La Lega ci provoca - è in paranoia” : Continua lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente del Consiglio e capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, invia attraverso Facebook un messaggio ai suoi alleati di governo: "Basta strategia, basta calcoli elettorali, basta provocazioni. Non se ne può più". Secondo Di Maio il Carroccio è "andato in paranoia" dopo gli ultimi sondaggi e per questo "provoca" il M5s.Continua a leggere