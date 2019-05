Masters 1000 Madrid 2019 | Rafael Nadal travolge Stan Wawrinka e vola in semifinale

LIVE Federer-Thiem - Masters 1000 Madrid 2019 in DIRETTA : vince Thiem 3-6 7-6 6-4 - in semifinale trova Novak Djokovic : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del match dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid tra Roger Federer, numero 3 del mondo, e Dominic Thiem, numero 5. Lo svizzero ieri contro Gael Monfils ha vinto la sua 1200a partita in carriera nel circuito ATP e tutto questo nel suo torneo di ritorno sulla terra battuta da quando proprio Thiem lo sconfisse a Roma nel 2016. Federer ha vinto tre volte questo torneo, nel 2006, nel ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Maric Cilic si ritira per un’intossicazione alimentare - Djokovic in semifinale : Marin Cilic non scenderà in campo oggi pomeriggio per affrontare Novak Djokovic nel quarto di finale del Masters 1000 di Madrid. Il Tennista croato, infatti, ha passato una nottata terribile come ha annunciato su Twitter: ha dovuto rinunciare a disputare l’incontro a causa di una grave indisposizione dovuta a un’intossicazione alimentare. Un grande dispiacere per il 30enne, vincitore degli US Open 2014, che si era qualificato a ...

Masters1000 Madrid 2019 : il programma di oggi (lunedì 6 maggio). Orari - tv e streaming : Giornata di quarti di finale al maschile e di semifinali al femminile per il torneo di Madrid, Masters 1000 per gli uomini e WTA Premier Mandatory per le donne. Il programma del campo centrale, intitolato a Manolo Santana, si apre con la sfida serbo-croata tra Novak Djokovic e Marin Cilic, al loro ventesimo confronto sul circuito: conduce il numero 1 del mondo per 17-2, ed è appena la terza volta che i due si sfidano sul rosso. Prendendo in ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : i quarti di finale. Super sfida Federer-Thiem - per Nadal c’è Wawrinka : Si entra nella fase calda del Masters 1000 di Madrid, visto che oggi si disputeranno i quarti di finale. Ad aprire il programma della giornata saranno Novak Djokovic e Marin Cilic. Il serbo sembra essersi ritrovato dopo le ultime apparizioni nei 1000 molto deludenti. Il numero uno del mondo parte favorito contro il il 30enne di Medjugorje, anche perchè ha vinto diciassette dei diciannove match finora disputati tra i due. Una partita che ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati degli ottavi di finale (9 maggio). Avanti tutti i big - fuori Fabio Fognini e Kei Nishikori : Si sono disputati oggi a Madrid gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Tennis: sulla terra battuta spagnola l’unica (parziale) sorpresa di giornata è l’eliminazione del nipponico Kei Nishikori, testa di serie numero 6, per mano dell’elvetico Stan Wawrinka. Purtroppo in casa Italia arriva l’eliminazione dell’ultimo azzurro in gara. Abbiamo parlato in separata sede della sconfitta del nostro Fabio Fognini ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Rafael Nadal in scioltezza ai quarti di finale. Tiafoe piegato in due set : Missione compiuta per Rafael Nadal. Il campione spagnolo (n.2 del mondo) conquista i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Sulla terra rossa l’asso iberico si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 contro l’americano (n.37 del ranking) Frances Tiafoe, con lo score di 6-3 6-4 in 1 ora e 36 minuti di partita. Rafael se la vedrà, dunque, al prossimo turno contro lo svizzero Stan Wawrinka che ha avuto la meglio del giapponese Kei ...

Federer-Thiem - Quarti Masters1000 Madrid 2019 : programma - orario e tv : Senza ombra di dubbio sarà il match del giorno, domani a Madrid, quello tra lo svizzero Roger Federer e l’austriaco Dominic Thiem, in programma sulla terra rossa del Masters 1000 spagnolo. Federer è stato costretto ad impegnarsi non poco contro il francese Gael Monfils, annullando anche due match point nel terzo set, prima di mandare in archivio la partita al tie-break. Diverso il discorso per il 26enne nativo di Wiener Neustadt che si è ...