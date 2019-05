Masterchef : Il prossimo anno saremo solo in tre, non ci sarà Joe Bastianich

“Abbiamo già iniziato a girare – ha aggiunto -, ma il prossimo anno saremo solo io Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, non ci sarà Joe Bastianich che ha preso altri impegni”.

Poco dopo la notizia è stata confermata anche dallo chef e storico giudice di Masterchef. “Non un addio ma un arrivederci alla grande famiglia di MasterChef Italia, un programma che mi ha regalato tanto – ha spiegato Bastianich sui social -. Sono pronto per nuove avventure, e sono pronto a dedicarmi all’altra mia grande passione che è la musica. Sarò impegnato in un tour italiano con l’uscita del mio primo album di cui presto avrete info e date”.

Quello di Joe dunque potrebbe essere semplicemente uno stop e non un addio come temono alcuni fan. Lo chef infatti ha deciso di dedicarsi alla musica, disertando la nuova edizione di Masterchef, ma potrebbe tornare nella prossima. Escluso invece un ritorno di Carlo Cracco, ormai assente da due stagioni, che qualche tempo fa aveva criticato la trasmissione, dopo che era stato inscenato il suo finto funerale.

“L’ho trovato un po’ kitsch, di cattivo gusto – aveva detto a Spy -. Anche perché non si è mai fatta una cosa del genere in televisione. Al Festival di Sanremo non ho mai visto fare il funerale al conduttore precedente. Però è anche vero che la televisione per fare audience è disposta a tutto: a vendere la mamma, la nonna, la suocera, la nuora e a vendere la pelle dell’orso ancora prima di averla cacciata. E quindi anche a fare il funerale a Cracco”.