blogo

(Di venerdì 10 maggio 2019) Oltre 20 mila copie vendute, sesta ristampa, da 13 settimane in classifica, primo tra quelli editi da Rai Libri.i numeri del libro didal titolo Kalipè. Lo spirito della montagna. La mia vita, le mie vette e la ricerca della felicità. Il conduttore di Linea Bianca e Mezzogiorno in famiglia sarà ospite oggi del salone del libro di Torino alle 18.15Iniziamo da una domanda banale: ti senti più conduttore tv o scrittore?: "al mio? Nondeluso, c'è spazio per tutti. E mi godo il successo in libreria" pubblicato su TVBlog.it 10 maggio 2019 13:17.

SerieTvserie : Massimiliano Ossini a Blogo: 'Poletti al mio posto a Unomattina estate? Non sono deluso, c'è spazio per tutti. E mi… - tvblogit : Massimiliano Ossini a Blogo: 'Poletti al mio posto a Unomattina estate? Non sono deluso, c… - LoCasciofanpage : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Dal 13 al 19 maggio, presso Cinema Spazio Oberdan a Milano, la decima edizione milanese del Trento Film Festival. Tra… -